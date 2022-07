Incertidumbre comercial: una jornada sin precios ni ventas

Los cambios en el Ministerio de Economía nacional tuvieron su repercusión en decenas de comercios platenses. Muchos decidieron dejar sus ventas en “stand by” por falta de precios, fundamentalmente vinculados a los artículos de importación, como por ejemplo, los de informática, maquinarias, químicos, elementos de construcción, ferretería y hasta de respuestos de autos y motos.

Algunas persianas bajas no resultaron extrañas en un contexto en el que la incertidumbre con relación al dólar se traduce en falta de precios y la decisión de “no vender” hasta que se “acomode la situación”, según indicaron distintos comerciantes consultados.

El “lunes negro” , con una cotización por las nubes del billete “verde” en el mercado paralelo, derivó en una jornada casi inusual en el sector comercial de la Ciudad.

La salida de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía generó gran incertidumbre en diferentes rubros.

Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), remarcó que la jornada fue dominada por la “cautela. Algunos proveedores enviaron comunicación para anunciar que no tomaban pedidos. No hubo aumento de precios, porque prácticamente no hubo operaciones. Si se entrega se hace con factura abierta (sin precio definitivo), de lo contrario se trata de no comprar ni vender. El sector comercial e industrial esperó un día para adoptar alguna medida”.

En tanto, Hugo Timossi, titular de la Unión Industrial del Gran La Plata, dijo que “al material importado le han sacado la bonificación. Un producto que se pagaba 7,80 dólares, sin bonificación pasó a 8,80 dólares. La incertidumbre muy grande. Una vez que se acomode la situación, vamos a volver a la tranquilidad”.

Ayer algunos comercios de venta de artículos importados optaron por no abrir

En La Plata los comerciantes abrieron ayer sus negocios con enorme incertidumbre y muchos optaron por no poner precios frente a un desconcierto total. Otros, como se dijo, ni siquiera abrieron ante los interrogantes que planteaba desprenderse de la mercadería y tener dificultades para renovar stocks.

“Por el momento suspendimos las ventas. No hay precio de referencia de nada. Abrimos pero estamos en stand by hasta que se resuelva el panorama”, indicaron por la mañana en una agencia de autos platense ante la consulta del diario. Varios lectores dieron cuenta de comercios cerrados de diversos rubros. Por ejemplo, “una casa de electricidad de La Loma y al menos tres locales dedicados a la venta de hierros se negaron a vender”, dijo un vecino platense que está en plena obra de su casa y salió a realizar algunas compras que no pudo concretar.

A algunos de los comercios provedores avisaban, además de la factura abierta, subas que podían llegar hasta un 20 por ciento.

Leonel, de una juguetería céntrica, remarcó que “por ahora no tuvo impacto inmediato en los precios. Hay movimiento porque la gente cobró el aguinaldo y se anima a realizar compras, o al menos averiguar. Quizás pueden tener subas los productos en los próximos días. La mayoría de la mercaderia es importada”.

Reinó la incertidumbre en casas de telefonía, computación y electrodomésticos

En tanto, en una casa de venta de rulemanes, Adrián expresó: “estamos consultando precios a cada instante. No todos se manejan de la misma manera ni toman el dólar al mismo valor”. En ese sentido contó que “muchos comerciantes bajaron sus persianas y no abrieron pero el tema es saber qué pasa mañana (por hoy)”.

Al tiempo que aclaró: “Vivimos el día a día y no podemos cerrar. Hay proveedores que me dijeron que me mandaban la boleta a precio abierto. Si alguien me encarga algo con ese sistema que me ofrecen me dicen y lo traigo”.

Por otro lado indicó que “la mercadería que tengo en stock sí la vendo al precio de hoy en día, más allá que si hoy capaz te vendo a 10 pesos, mañana puede estar 15 o 20 pesos. Acostumbro a no dejar a pata a la gente, no puedo dejar a la gente en banda”.

En una casa de computación platense dijeron que “si bien se está atendiendo al público no estamos vendiendo insumos. Lo lamentamos mucho y es difícil explicarle al cliente el impacto de esta disparada del dólar”.

En ese sentido explicaron que “en su momento se compró a un dólar determinado y hoy por hoy no hay listas. No recibí ni un correo de listas de precios en el día de hoy”, al tiempo que precisaron que “en los próximos días iremos viendo y resolviendo cómo seguimos. Lamentablemente, en lo que es informática, se maneja a precio dólar”.

La empleada del comercio dijo que “hoy fue un día tranquilo, como que eso nos dio un alivio para no quedar mal. El cliente también tiene la razón y es el perjudicado”.

Otros comercios que se mantuvieron cautos fueron las bicicleterías. En esos sitios se remarcó que la mayoría de los insumos son importados y que los artículos cambian su valor de acuerdo a la cotización del dólar. “Tanto para nosotros como para los clientes lo mejor es esperar un par de días porque en ocasiones el dólar se dispara, pero después baja un poco y vuelve la calma”, sostuvo Roberto, al frente de una bicicletería.

En las casas de electrodomésticos se indicó que ayer las ventas estuvieron “contenidas” y se espera que para los próximos días se estabilice el valor del dólar.

Ivan, de un local céntrico de venta de ropa, dijo que siempre “tratamos de que el cliente se lleve buena calidad y con costo económico. Como en todos los rubros, nos vamos a ir acomodando según marque la situación del dólar. La mayoría pregunta por precios y medios de pago”.