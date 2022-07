VIDEO. Susto y tensión en Barrio Norte: ladrones rompieron la cerradura de un edificio

Otro hecho de inseguridad en la Ciudad. Dos jóvenes entraron a un edificio ubicado en calle 8, entre 32 y 33. Los registros fílmicos, captaron el momento justo donde con una barreta intentan y logran abrir la puerta principal e ingresan.

Esto causó una gran desesperación entre los que habitan en el lugar, ya que quienes ingresaban, no sabían si estaban los delincuentes adentro del edificio. "Lo revisaron pero al parecer no se llevaron nada", le describieron a este medio, y a su vez agregaron: "La puerta estaba sin sensor y con un billete metido en la trabaja para que no suene".

Luego de lo sucedido, los vecinos llamaron a la policía, ya que la puerta había quedado abierta toda la noche, tras romper la cerradura. Pero minutos mas tarde, lo pudieron solucionar para la seguridad de los inquilinos. El hecho se produjo pasadas las 20.30 horas de este miércoles.