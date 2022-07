Peleas y denuncias: la violencia, no cede en las escuelas de La Plata

El flagelo de la violencia volvió a manifestarse esta semana en el ámbito escolar en la Región, con peleas y denuncias por acoso en el nivel de Educación Secundaria. Por un lado, en la Técnica Nº 8 de Tolosa -donde se registraron otros conflictos de violencia entre adolescentes- volvió a encenderse la alarma por una pelea en medio de una feria de ciencias. Por otro, padres de estudiantes de la Secundaria Nº 52 de Altos de San Lorenzo (31 entre 77 y 78) expusieron una denuncia por presuntas situaciones de abuso y acoso que señala a un alumno del colegio.

La comunidad educativa de la Técnica Nº 8, situada en 526 entre 7 y 8, tenía motivo para la alegría el miércoles, con el desarrollo de una feria sobre temas de educación, arte, ciencia y tecnología. Pero en escenas parecidas a las que se vieron en grabaciones de celular de las últimas dos semanas, nuevamente aparecieron las denuncias por situaciones de violencia entre los alumnos que se encontraban participando de la actividad.

En las corridas y cruces de golpes que se vieron en algunas imágenes estarían involucradas también delegaciones de la Escuela Técnica 1 (situada en 7 entre 32 y 33) y de la Escuela Técnica Nº 5 (está en 76 entre 7 y 8, Villa Elvira).

Los testimonios que recibió este diario junto con las imágenes indican violencia durante varios minutos.

Alarma en la escuela de 117, 66 y 67 / Video

Algunos testigos indicaron que la gresca se produjo entre alumnas de las escuelas anfitriona y la Nº 5. Hubo corridas y agarrones, se indicó.

En el medio, varios directivos intentaron frenarlas y trataron de calmar la situación.

En esas horas también circularon mensajes de WhatsApp entre grupo de jóvenes que presenciaron y hasta habrían participado de agresiones con golpes y amenazas.

El incidente llegó a la agrupación “Padres Organizados”, desde donde divulgaron detalles del caso “para que no seamos ajenos a una problemática que nos afecta a todos como sociedad”, se indicó.

“La violencia nos atraviesa, no distingue ya géneros ni edades. No podemos permitir que en ámbitos educativos, ni en ningún otro ámbito se den situaciones de estas características”, se expresó.

Corridas en la vereda de la técnica 8 / Video

“Guacho, nosotros somos la técnica 1. Pedazo de giles y se re regalan ustedes. Mañana (por ayer) vamos y le vamos a hacer una banda de quilombo en la técnica 8 y el que se regala, se come una puñalada, pedazo de giles”, dice el audio que circuló y que preocupó a los padres.

Así, solicitaron a los departamentos de Orientación Escolar y equipos directivos aborden la temática para frenar las agresiones y “trabajen codo a codo con las familias para que nuestros hijos estén seguros en las escuelas”, manifestaron.

“Estamos muy preocupadas las madres. Dicen que ayer fue un asco. Chicas y chicos agarrados de los pelos, un desastre”, se afirmó a este diario desde la comunidad de uno de los colegios.

En este contexto, también se conoció ayer la denuncia de familiares de estudiantes que concurren a la Secundaria 52, por presuntas agresiones de un alumno. “Nuestras hijas e hijos están sufriendo acoso, abuso y amenazas desde comienzo de año. No nos dan solución y el alumno en cuestión sigue yendo. Ante el reclamo, solo labran actas y nos dicen que no pueden hacer nada porque no hay directivos ni secretarios ni representante legal”, dijo la madre de una alumna y apuntó que tras una reunión con personal auxiliar -el miércoles-, ayer no hubo clases y hoy tampoco habrá.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación se indicó que

actualmente está a cargo el secretario de la escuela y para el martes próximo habrá nuevo director o directora.

En este contexto, también hubo alarma en la escuela “Santa Margarita”, a raíz de un principio de incendio en un laboratorio. Hubo que evacuar a estudiantes y docentes del establecimiento situado en 117 entre 66 y 67. El foco no pasó a mayores y no hubo heridos.