Se desataron nuevos cruces por la clausura de la clínica Mater Dei

La situación de la clínica Mater Dei provocó un nuevo cruce entre directivos del sanatorio y el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Los directivos del centro de salud de 45 entre 13 y 14 difundieron que el lugar “se encuentra plenamente habilitado, tras haber realizado todas las presentaciones judiciales”, mientras que desde la cartera sanitaria provincial remarcaron que “la medida de clausura se encuentra plenamente vigente”.

En la clínica, de hecho, nunca dejó de haber movimientos. Por ejemplo, familiares de pacientes pidieron que no trasladen a quienes se encuentran hospitalizados” en el lugar. Incluso, gente que se ha comunicado para pedir un turno con algún especialista médico reciben atención en el teléfono de la clínica y se gestiona el pedido sin mayores problemas. “Intenté pedir turno con un urólogo, me dijeron que no tenían un especialista en esa especialidad por el momento, pero no me negaron en ningún momento la posibilidad de gestionar un turno”.

Según difunde la clínica, las presentaciones judiciales se hicieron según el Artículo 5 del decreto 3707/98 y se asegura que el lugar “nunca” estuvo clausurado porque “nunca se consintió la clausura, ahora está en la justicia y lo tiene que determinar un Juez. Nosotros presentamos el recurso que teníamos que presentar, por ende la clínica siempre estuvo abierta”.

En tanto, desde el ministerio de Salud provincial se informó que “la medida de clausura del Instituto Mater Dei tomada por Resolución 2022-850-GEDEBA- SSGIEPYFMSALGP se encuentra plenamente vigente. Esta decisión fue tomada después de una muy extensa cantidad de advertencias y sanciones impuestas desde el año 2016 hasta la fecha. La violación de esta medida de clausura obliga al Ministerio de Salud a tomar medidas que pueden incluir la intervención judicial para la verificación de posibles delitos penales. Las obras sociales han sido notificadas de las medidas tomadas para evitar los traslados y para proceder en cada caso a la gestión de traslados de pacientes, proceso que hasta el día de hoy esta avanzando”.