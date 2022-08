Otro momento confuso de Biden que se viralizó en las redes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a tener una acción confusa en un acto público y las imágenes sobre el hecho se viralizaron en las redes sociales. En este caso, saludó a un senador, lo olvidó y lo quiso hacer una vez más.

El momento se produjo ayer durante una conferencia de prensa en el marco de la firma del proyecto “Chips y Ciencia”.

El mandatario felicitó al legislador Chuck Schumer, le dio la mano y, segundos después, le extendió la mano otra vez, como si quisiera saludarlo.

Biden shakes hands with Schumer then forgets that he just shook hands with Schumer seconds later

pic.twitter.com/ZcKi2YRyle