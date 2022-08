Terror en La Plata: cinco delincuentes amenazan con mutilarle los dedos, los desvalijan y los dejan amordazados

Una mañana de terror vivió una pareja del barrio platense de La Cumbre cuando cinco delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en su casa, los encañonaron, los amordazaron y los amenazaron reiteradamente con matarlos y con cortarles los dedos de las manos. Así, infundiendo miedo, los sujetos se alzaron con todo lo que pudieron, dinero en efectivo y hasta se llevaron una camioneta. En tanto, en la zona vivían horas de conmoción y comenzaron a escucharse reclamos por más seguridad frente a la ola de robos violentos.

De acuerdo con los primeros datos del hecho, a eso de las 6.45 una mujer que vive en una casa a metros de 530 y 133,se estaba por ir a trabajar cuando de repente, saliendo de la finca, ella y su marido son sorprendidos por los cinco malvivientes que se desplazaban sigilosamente por la vereda. "Tenían armas de fuego y estaban encapuchados", describieron vecinos de La Cumbre que luego de lo ocurrido se acercaron al domicilio para darle apoyo a las víctimas.

De acuerdo con los testimonios, a punta de pistolas lograron reducir a la pareja y la metieron dentro de la casa, donde los amordazaron, los encañonaron entre tres malvivientes y los amenazaron con cortarle los dedos de las manos. La pesadilla se extendió por 45 minutos en los que los sujetos "hicieron lo que quisieron".

"Se llevaron todo. Todo les sirve. Se alzaron con teléfonos celulares, televisores, pava eléctrica, dinero en efectivo en buena cantidad ya que tenían que arreglar la camioneta, incluso se llevaron hasta el vehículo, una Ford Ranger negra con una lengua de los Rolling Stones", afirmaron.

Para dar cuenta del descontrol provocado en el hogar y la saña con la que actuaron los ladrones, precisaron "rompieron todo, revolvieron todo, hasta destrozaron el techo y unos pastones, y se comieron los chocolates delante de las víctimas, y se fueron en la camioneta de las víctimas y los dejaron atados".

Lo ocurrido encendió las alarmas en el barrio por la creciente inseguridad que vienen registrando desde hace varias semanas. "Cada quince días nos vienen robando. Hace un mes atacaron a otra señora delincuentes en banda que llegaron a bordo de un Peugeot 308 negro. Y bajo la misma modalidad a otra mujer le tiraron un Volkswagen Gol encima pero no llegaron a agarrarla ni a entrar a su casa", señalaron.

Una mujer sostuvo que "me mudé aquí hace tres años porque es una zona muy linda, pero no se puede vivir de tanta inseguridad, estamos atravesando un calvario, estamos aterrados en el barrio porque los robos son muy violentos, y lo que ocurrió hoy supera todo, no damos más".

Tras el hecho de esta mañana, intervino personal policial y se aguardaba por la presencia de agentes de la Policía Científica para peritar la vivienda blanco del grupo de ladrones. Se trata de un nuevo episodio delictivo provocado en La Plata por sujetos organizados en banda, encapuchados y tan armados como violentos, una modalidad que crece, atemoriza a los barrios y deja situaciones traumáticas en las víctimas.