"Si quieren que me vaya....": Lilita Carrió suma tensión y podrían llevarla a la Justicia

Había sido una jornada muy tensa, cargada de declaraciones a partir de unas suyas. Los dichos de Elisa Carrió cuestionando a algunos integrantes de Juntos por el Cambio habían desatado una fuerte interna en la principal fuerza de la oposición.

Dirigentes del PRO y de la UCR habían salido a responderle, algunos con poca diplomacia, y los únicos que la respaldaban era la Coalición Cívica. El revuelo fue tal que llegó a decir: "Si quieren me re retiro, pero no voy a mentir".

"¿Me piden que me retire de la política? Yo ya estoy retirada, ya dejé cargos ¿Me piden? Lo hago, pero todos saben que estoy diciendo la verdad ¿Por qué lo digo ahora? Porque todavía tenemos tiempo de tener la unidad en serio, con gente decente", agregó y concluyó: "No me pueden pedir más que le mienta a la sociedad. Yo me voy a ir con la conciencia tranquila".

Anoche compartió una charla con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en el Instituto Hannah Arendt. Allí otra vez fue abordada por algunos periodistas que la estaban esperando. Y lejos de minimizar todo lo que dijo lo ratificó. "Yo estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un gobierno decente de Juntos por el Cambio que gane el año que viene. Si no, no cuenten conmigo. Yo no miento más, no escondo más la verdad, prefiero morirme", afirmó.

En ese marco, descartó que sus palabras pudieran poner en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio. "La unidad se mantiene porque estoy hace 35 años y no se rompieron unidades por esto", afirmó, al tiempo que tras sus dichos tiene "una tranquilidad de conciencia absoluta". Y ratificó haber hablado con Mauricio Macri, quien públicamente no se refirió al tema y sí lo hizo a través del ex secretario General de la Presidencia y dirigente muy cercano a Macri, Fernando De Andreis, quien instó a "ser incansables en la defensa de la república y las instituciones. Cuidar que JxC no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo". Aunque también señaló que "en la situación delicadísima del país, algunas declaraciones podrían no ayudar. Creemos qué hay que encontrar formas de marcar nuestras diferencias sin descalificar a terceros".

Luego de conocerse las primeras declaraciones, y que solicitara "reglas decentes" de cara al 2023, desde el interior de Juntos por el Cambio salieron en fila a cuestionarla. Mientras Patricia Bullrich le respondió a Carrió que no aceptará "el insulto a nuestros dirigentes", Gerardo Morales la calificó de "irresponsable" y Horacio Rodríguez Larreta consideró que ese "no es el camino".

En tanto que el diputado nacional Rogelio Frigerio, uno contra los que más fuerte disparó, dijo que "siempre" trabajará por la unidad del espacio y afirmó que, "quienes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo". Desde su entorno no descartaron la posibilidad de llevar a Lilita a la Justicia por sus dichos, vinculándolo de manera muy estrecha con Sergio Massa.

Finalmente, Emilio Monzó, también apuntado por Carrió, aseguró que seguirá trabajando para que "Juntos por el Cambio sea una alternativa para quienes desean una Argentina de trabajo y progreso", mientras Cristian Ritondo opinó que "Carrió nuevamente sale a jugar su interna de la peor manera. Ensuciar sin sustento a quienes dimos batallas enormes contra el kirchnerismo y las mafias genera un daño innecesario".