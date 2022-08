¿Qué pasó en el vestuario de Boca? Zambrano y Benedetto, a las trompadas en el entretiempo

"Si seguimos mirando y no marcamos nos van a meter un gol en cualquier momento..." Palabras más, palabras menos, esto que le dijo Darío Benedetto a sus compañeros camino a los vestuarios al final del primer tiempo del partido Racing-Boca, habría sido el comienzo de un fuerte enfrentamiento que terminó a las piñas.

Los protagonistas de la trifulca (el propio Benedetto y Carlos Zambrano), se dijeron de todo antes de que volara alguna trompada en el camarín xeneize. La cara del defensor peruano evidenció el alcance de la pelea con un gran moretón que no tenía al abandonar la cancha para los 15 minutos de descanso de entretiempo.

La pelea fue muy dura, el propio entrenador de Boca la admitió y se encuadra en los momentos de tensión que se han vivido en el club de la Ribera en los últimos tiempos.

"Sí hubo una discusión, nada más que eso... no tengo la menor idea de lo que pasó, lo voy a charlar, lo hablaré pero sé que hubo una discusión", confirmó el DT de Boca Hugo Ibarra al término del partido. "No me preocupa eso, siempre hubo discusiones en los planteles, es parte del fútbol, para mejorar tiene que haber discusiones", amplió el ex lateral por derecha de Boca.