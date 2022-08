Falleció el reconocido empresario farmacéutico Alberto Roemmers

El empresario Alberto Roemmers, extitular de la centenaria farmacéutica argentina Laboratorios Roemmers y considerada una de las personas más ricas de la Argentina, falleció a los 96 años, según se dio a conocer ayer.

Sucesor de su padre, el alemán Alberto J. Roemmers, quien fundó el laboratorio en 1921, el empresario llevó a la empresa a tener un 10 por ciento de participación del mercado local y a comercializar unas 85 millones de unidades de medicamentos como Lotrial, Optamox o Amoxidal, Sertal Compuesto y Losacor entre otros, los de mayor demanda en el país.

Durante su gestión al frente del laboratorio logró la expansión de actividades de la empresa a plantas en México, Brasil, Colombia y Venezuela.

Según datos de Forbes, Roemmers se ubicó en 2021 entre los cinco argentinos más adinerados del país con un patrimonio de U$S 2.200 millones.

En 2018 vendió su participación del 50% en la empresa a Mega Pharma, un laboratorio con sede en Uruguay que concentra las operaciones del laboratorio fuera de Argentina, por más de U$S 1.000 millones.

EL ADIÓS

“Querido papá: Gracias por todo el amor y enseñanzas que me diste. Nos hemos despedido con muchos abrazos y totalmente en paz y deseándonos lo mejor. Que descanses en la luz de Dios, que has deseado con tanta fe todos estos años. Y que cuando llegue mi momento, me des un gran abrazo brillante de bienvenida”, escribió su hijo, Alejandro, en un posteo en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Marcelo Figueras, actual presidente de Laboratorios Richmond, dijo sentir “profunda tristeza por el fallecimiento de Alberto Roemmers”.

“Quienes lo conocimos sabemos que fue un hombre comprometido con la salud y un referente de la industria farmacéutica argentina. Acompañamos a su familia en este momento de tanto dolor”, escribió en su cuenta de Twitter.

FUNDACIÓN

Alberto Roemmers como su madre y hermanos crearon una fundación en la memoria de su padre La misma cuenta como por objetivo promover el progreso de las ciencias de la salud en todos sus niveles y apoyar la investigación en el campo de la medicina. Además, desde 1979, entrega subsidios en forma de apoyo económico directo a proyectos presentados por grupos de trabajo de universidades, instituciones y academias.

La Fundación Alberto J. Roemmers realiza entre sus actividades principales, congresos, simposios y jornadas sobre temas médicos, con expositores del país y del extranjero.

También lleva adelante jornadas y cursos de actualización para enfermería en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. Y como estrategia para difundir los descubrimientos de distintos especialistas, publica los resultados de las investigaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales.