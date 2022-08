Temperley vs. Quilmes, lo más atractivo

Temperley, que se mantiene lejos de los puestos de Reducido, enfrenta hoy a partir de las 18:10 (lo televisa TyC Sports), en el partido más atractivo que se disputarán hoy en la continuidad de la fecha 30 del torneo de la Primera Nacional.

La jornada contemplará, además, los siguiente encuentros: Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs. Defensores de Belgrano (14:10, TyC); Flandria vs. Independiente Rivadavia; Villa Dálmine vs. Sacachispas; Deportivo Riestra vs. Agropecuario (15); San Martín (San Juan) vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn) (15:45) y All Boys-San Martín (Tucumán) (20:10, TyC).

GANÓ ESTUDIANTES

Por otra parte, Estudiantes, de Buenos Aires derrotó ayer a Santamarina por 1 a 0, como local; logró su quinta victoria consecutiva y subió al sexto puesto en el torneo de la Primera Nacional. El mediocampista Elías Alderete anotó el único gol del Pincha de Caseros.