“Trapitos”, cada vez más violentos, ganan las calles de la Ciudad

“Acá se paga” le dice un cuidacoche a un matrimonio que está a punto de estacionar el auto en 58 entre 8 y 9, cerca de las 9 de la mañana. A pesar de que en esa zona no hay estacionamiento medido oficial, el “trapito”, de mala manera le exige prácticamente que le pague por su “servicio” y le agrega: “estaría bueno pegarle una lavada”, a lo que la pareja le responde rotundamente que no. Aunque el código de convivencia que rige en la Ciudad no permite la actividad, los “cuidacoches “ dominan buena parte del centro entre las 8 y las 14. Los fines de semana también se los puede ver de noche por 47, 48 entre las calles 7 y 10.

En la zona de 3 a 4 y de 48 a 50, las mañanas no son tranquilas. En los alrededores de la playa de estacionamiento que ocupa una manzana los cuidacoches gobiernan a su antojo el lugar, según distintos testimonios. “Cada vez están más violentos con los pedidos y las exigencias. Muchas veces es un peligro para el tránsito vehicular porque van de acá para allá por el medio de la calle y no faltaron los roces verbales entre automovilistas y los trapitos.

En diagonal 73 entre 56 y 59 también se los ve por la mañana. Una vecina que trabaja en la zona dejó su auto y el primer día no pagó al cuidacoche de la zona. Al día siguiente estuvo por la zona y recibió como respuesta una advertencia: “menos mal que no te rayé el auto. Hoy volviste y tenés que pagar el doble entonces”. La mujer volvió a subir al vehículo y se retiró del lugar, raudamente, ante la intimidación que había recibido. Como consecuencia llegó tarde al trabajo pero sintió que “si lo dejaba en ese lugar al regresar iba a encontrar el auto dañado”.

Y así también se pueden observar imágenes en distintos puntos del centro platense, donde los conductores, además de pagar el estacionamiento medido, tienen que dejarle plata a los cuidacoches para evitar algún problema.

“VIOLENTOS”

Desde la Municipalidad se informó que “se está trabajando en el microcentro de la ciudad y está mucho más fortalecido cerca de la zona de 4, en los alrededores del ministerio de Seguridad dónde se detectaron trapitos más violentos”.

“ Agentes de tránsito y la guardia urbana la cual con “caminantes” les informa que no pueden realizar ese tipo de tareas. Pese a eso algunos claramente ofrecen resistencia y se solicita apoyo policial, qué son quiénes pueden detener, registrar o llevar a una comisaría de hacer falta y aplicar la ley”, agregaron fuentes comunales.

PIDEN CÁMARAS

La violencia llegó a tal punto que hubo vecinos que pidieron cámaras de seguridad para monitorear el accionar de los cuidacoches.

También vale destacar que hay conductores que apelan al servicio de los cuidacoches, dejando el vehículo en doble fila, con la llave puesta, para ubicar el auto una vez que se libera un lugar en la hora pico de la mañana.

Esa doble fila, muchas veces, provoca serios trastornos en el tránsito vehicular que tiene que esquivar los rodados de distinto porte para evitar colisiones.

La actividad se sustenta en miles de personas que les dan dinero, por presión o convicción, hay barrios, como el de 3 y 49, en los que se juntan firmas para que los erradiquen y otros en los que se denuncian ataques como pasó en 5 y 44.

“Estamos juntando firmas porque queremos que el intendente Julio Garro nos reciba y entienda que sentimos que el barrio está tomado por los “trapitos”, para peor están borrachos de la mañana a la noche”, dijo un vecino de 3 y 49, plantearon en más de una oportunidad en esa zona.

El problema es de larga data en esa zona y los vecinos saben desde la hora que llegan hasta el momento en el que se van.

“Parece un trabajo sistematizado. Llegan cerca de laEn muchas oportunidades se sienten intimidados por los grupos que se concentran en las esquinas con el objetivo de cuidar los autos, pero matan el tiempo consumiendo bebidas alcohólicas, aseguran en el barrio.

“Queremos que coloquen una cámara domo conectada al sistema de control de las calles, nos sentimos muy inseguros y vimos muchos hechos de violencia, incluso con el uso de armas blancas”, agregó una mujer de la zona que dice vivir atemorizada.

Los vecinos aseguraron que cada vez se ven más cuidacoches. Los puntos en los que se concentran son: 3 entre 49 y 50; 4 entre 50 y 51; 4 entre 48 y 49 y en 2 y 49.

“En el Playón del ex mercado se juntan a tomar hasta horas de la noche”, se escuchó.

Llegan cerca de las 8 de la mañana y se van pasadas las 14, como si marcaran tarjeta”, describió un vecino de 58 entre 8 y 9. “Al caos vehicular que hay desde la mañana y hasta entrada la tarde por la entrada y salida de los chicos de las escuelas y el jardín de Infantes, más los autos que son del ministerio de Infraestructura o los que van a ese ministerio, que estacionan en cualquier parte -incluso en la parada de micros de la línea 214 en 58 entre 7 y 8-, se suman los cuidacoches que van y vienen por la calle, generan la doble fila y se hace imposible circular por el lugar.

