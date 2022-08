Encontraron el cadáver de un joven por el que habían pedido rescate

Un joven de 18 años que estaba desaparecido desde el martes pasado en Traslasierra, donde presuntamente lo secuestraron con fines extorsivos, fue encontrado muerto ayer en un embalse de ese valle cordobés, y por el hecho detuvieron a un sospechoso, informaron fuentes comunales, educativas y de la familia de la víctima.

En tanto, voceros judiciales aclararon que aún resta la confirmación oficial de la identidad del fallecido.

“Absoluta solidaridad de la intendenta Lucy Díaz y su equipo en este doloroso momento de la familia de Santiago Aguilera y sus afectos”, sostuvo la jefa comunal a través de su cuenta de Facebook.

Por su parte, Angie Cargnelutti, prima del joven, expresó: “Todavía no podemos creerlo.. yo todavía no caigo (...) hasta hace poco habíamos quedado en juntarnos y a los dos días desapareciste. No encontrábamos respuestas, no entendíamos como te había pasado esto a vos hasta que nos llegó la más triste noticia y nos deja con un dolor tan grande primo... fuiste siempre un luchador ganaste todas las batallas. Hoy solo deseo que descanses en paz, mi querido primo”.

Mientras que el Instituto Privado Villa de las Rosas, al que asistía el joven, publicó un mensaje en la misma red social en la que señaló que “hoy es un día tremendamente triste”.

“Lamentamos que Santiago haya dejado de estar con nosotros. Extrañaremos su risa, sus bailas y su carisma. Honraremos su recuerdo cada día, viviendo intensamente”, indicó el mensaje del establecimiento educativo.

Por otro lado, en las próximas horas se llevará a cabo en la morgue de Villa Dolores el reconocimiento oficial del cuerpo y la autopsia para determinar la mecánica y data de la muerte, entre otras cuestiones de interés para la causa.

El hallazgo se produjo por la mañana en la zona de Boca del Río, cerca de la localidad de Las Tapias, de Traslasierra, Córdoba, donde residía el muchacho buscado, Santiago Aguilera Allende (18).

“No ha habido una confirmación formal, falta el reconocimiento y la autopsia. Hay presunciones por la ropa o rasgos característicos, fuera de lo formar, que indican que si es”, afirmó una fuente judicial.

En la causa interviene el fiscal federal Córdoba, Enrique Senestrari.