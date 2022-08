Macri, en otra reunión que alimenta los rumores de una candidatura

Mientras Cristina Kirchner monopolizaba la atención pública con su “alegato” desde el Senado, Mauricio Macri no estaba pegado al televisor mirando a su adversaria política. Por el contrario, volvía a encabezar reuniones con referentes bonaerense alimentando, de paso, las versiones sobre una eventual candidatura presidencial para el año que viene.

Macri recibió en Olivos a varios diputados y senadores de la Provincia entre los que estuvieron Alex Campbell, Adrián Urrelli y Cristian Gribaudo. También, los diputados nacionales Hernán Lombardi y Cristian Ritondo.

La presencia de Ritondo tuvo una lectura política particular: es el segundo encuentro que Macri mantiene con el legislador nacional luego de que Elisa Carrió le apuntara como uno de los integrantes de Juntos por el Cambio con vínculos con Sergio Massa.

Ritondo, que busca ser candidato a gobernador, se muestra alineado con Macri. El ex presidente sigue sumando apoyos a pesar de que no confirma si se anotará en la carrera presidencial. Incluso trascendió que el ex mandatario esquivó definiciones y se congratuló de que el PRO ya tenga anotados como postulantes a la Casa Rosada a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

Sin embargo, Macri no se baja de la carrera y se muestra particularmente activo en la Provincia con incursiones por varios distritos. En los últimos días recorrió Tres de Febrero junto al intendente Diego Valenzuela.

“El futuro del país y de la Provincia va a cambiar cuando nos saquemos de encima al populismo. Algo que compartimos y conversamos con Mauricio Macri, Alex Campbell y Hernán Lombardi”, dijo Ritondo en Twitter.

Campbell compartió una foto con el ex presidente y sumó: “Junto a Mauricio Macri y Cristian Ritondo conversamos sobre el difícil presente que viven los argentinos en general y los bonaerenses en particular. Nuestro compromiso es no bajar los brazos porque tener un mejor futuro depende de cada uno de nosotros”.