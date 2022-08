Critican el rol de la Defensoría en el conflicto por la poda de árboles

La temporada de poda entra en su recta final y la polémica en torno a las intervenciones que el Municipio realizó en el arbolado públíco está lejos de terminar. A la precautelar dictada por la Justicia, ambientalistas sumaron una nueva presentación para reclamar el cese de la campaña, en tanto lanzaron fuertes críticas hacía la Defensora Ciudadana de La Plata.

Dede el Foro en Defensa del Árbol afirmaron ayer que presentaron ante el juzgado Contencioso Administrativo Nº1, a cargo de María Fernanda Bisio, una nueva solicitud de medida cautelar, para ratificar el cese de la poda indiscriminada por parte del Comuna, al tiempo que insistieron en advertir el incumplimiento por parte del gobierno municipal de la orden de suspender esa acción que había impartido la justicia.

Pero, además, salieron a lamentar el rol pasivo de la Defensoría Ciudadana platense, a cargo de Marcela Farroni, acusando de “doble estándar” su acción de opinar a favor de la preservación del arbolado, por un lado; y de haber avalado en la causa judicial lo realizado por el Municipio.

Así lo aseguró el representante legal del Foro, José Martocci, quien afirmó que, cuando la justicia le consultó sobre el conflicto entre el Municipio y los ambientalistas, respondió que “no encuentra, al momento, elemento alguno que me permita entender o deslizar que las acciones llevadas a cabo por la Municipalidad se encuentran afectando o dañando el arbolado público”, por lo que “no encuentro motivo alguno para objetarlas”.

Sin embargo, días atrás afirmó públicamente haber recibido por parte de los vecinos “muchas quejas porlo indiscriminado y brutal de la poda en el casco”.

Al respecto, Martocci calificó los dichos como “contradictorios” respecto a lo que dijo a la justicia.

“La Defensoría no es un órgano del Municipio, es de la ciudadanía. Y está llamado a intervenir cuando hay un conflicto como éste; no a no hacerlo”, lanzó el abogado. Y lamentó: “Pudo haber convocado a las partes cuando este problema inició (en mayo), pudo haber pedido el cese al Municipio, o convocar a los responsables del área. Pero no lo hizo”.

Finalmente, el letrado calificó la situación como “paradojal”, porque “son los vecinos los que resisten a lo que hace el Municipio y la Defensoría. La opinión de los vecinos es fundamental en una ciudad, sobre todo en temas vinculados a la cultura y el medio ambiente”.