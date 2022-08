Facundo Manes sobre el juicio político a Alberto Fernández: "Acá hubo un delito"

El diputado nacional Facundo Manes (UCR-Juntos por el Cambio) se refirió al proyecto que presentó JxC en el que pide juicio político al presidente Alberto Fernández, ya que consideraron que violó el artículo 109 de la Constitución Nacional, es decir "por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones". Tras no firmar el proyecto, expresó lo siguiente:

"Acá hubo un delito. Se robaron plata de todos los argentinos, muchísima plata que no se invierte en el bienestar de los argentinos. Es un delito que tiene que juzgar la justicia, independientemente de la política, recuperar esos recursos y devolverlos a la sociedad.

Es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política. A muchos les conviene esa estrategia porque sigue apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios.

Pero repito, acá hubo un delito. No es una discusión política. Dejemos de lado las especulaciones electorales y dejemos que la justicia actúe. Ni un sector es la víctima ni el otro los paladines de la justicia.

Yo no soy abogado, y menos un abogado constitucionalista. Está claro que los dichos del presidente son irresponsables y muy preocupantes, no podemos tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero también está claro que esta no es una situación que llame a un juicio político.

Seamos claros. Un pedido de juicio político es una medida para remover al presidente. Es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no debe banalizarse. No hay que realizar pedidos de juicio político de forma prematura, por la gravedad institucional que implica. Es una decisión que debe analizarse y debatirse profundamente previo a ser presentada.

No desviemos la atención: los ciudadanos le pedimos al presidente una justicia sin privilegios y que gobierne para sacar el país adelante. Es sentido común.

El tema acá es que el presidente hizo una declaración (muy reprochable) en la televisión y ahora estamos hablando de cualquier otra cosa y favoreciendo a CFK, desviando la mirada del tema central: un juicio millonario por corrupción".