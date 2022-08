En el Normal 2 sigue la conmoción por las peleas y amenazas entre alumnos

En medio de un clima de tensión permanente por amagues de nuevas peleas, amenazas y policías dando vueltas por la zona, un nutrido grupo de madres y padres se presentó ayer nuevamente en el Normal 2 con el objetivo de encontrar explicaciones convincentes para, en casos, volver a mandar a sus hijos a clases, tras el parate que derivó de las agresiones extremas entre adolescentes de ese y otros colegios de la zona durante la semana que pasó.

En la comunidad educativa de esa institución cargan con imágenes de enfrentamientos a trompadas y patadas, disturbios en la vía pública con chicos lastimados, daños a vehículos y dos adolescentes demorados.

En estos últimos días también se conoció el caso de una estudiante de 13 años atacada a golpes dentro de la institución. En medio de corridas y golpes tomados por teléfonos celulares, terminó desvanecida, por lo que tuvo que ser derivada a un hospital.

Los hechos, si bien se circunscriben al ámbito de la secundaria, pusieron en alerta también a las comunidades de la escuela primaria y el jardín de infantes que funcionan en ese predio educativo de diagonal 78 entre 4 y 5.

Ayelén, madre de una nena del Jardín que en la jornada de ayer concurrió a la reunión con los directivos, sostuvo que “no sólo es la violencia afuera del colegio, sino también adentro. Tengo a la nena en el Jardín. El miércoles la tuve que meter adentro como pude. Los agresores en un momento se fueron y luego volvieron a los piedrazos”, relató.

“Dijeron que mandáramos a los chicos igual que no iba a haber problemas, que iba a haber presencia policial, pero pasó otra vez. Una mamá vino a una reunión en el Jardín y un nene quedó en medio de la pelea. Hoy (ayer) no quiso venir”, añadió respecto del segundo día de episodios de violencia.

Según dijo, la preocupación crece entre los padres debido a que continúan las amenazas y la probabilidad de nuevos hechos violentos.

“La policía nos dijo que como son menores no pueden hacer nada. Y desde la escuela no hay ninguna solución” planteó. y agregó que “hoy avisó una mamá que estaban viniendo chicos de otras escuelas: del Normal 3, del Albert Thomas y del Normal 1”.

AMENAZAS

Otra mujer afirmó en diálogo con este diario que las peleas entre estudiantes “va a seguir estallando. “Las amenazas siguen. Dicen que van a prender fuego la escuela con los chicos adentro. Por eso, no mandamos a los chicos a la escuela”.

Según manifestó, “encima, a los que no vienen porque tienen miedo a las agresiones se les computan las faltas y se los sanciona. Eso está mal. Los chicos que no quieren peleas no tienen la culpa”.

Preocupados por posibles nuevos ataques, lo padres afirmaron que la información sobre esas amenazas circula por redes sociales, por chats de Telegram y por WhatsApp. “Todos saben. Las autoridades también. Nosotros, como padres y madres venimos a pedir explicaciones. Yo considero que mi hijo no está contenido en la escuela”, afirmó la madre de otro alumno que habló con este diario.

Mientras avanzan investigaciones en la Policía y el ámbito educativo, en la comunidad educativa se afirmaba ayer la hipótesis de descontrol a partir de una pelea que se generó entre alumnos del Normal 2.

“Un chico le pegó a otro y vino alguien que no es del colegio a tomar venganza”, contó el padre de un alumno que prefirió preservar su identidad. Esa segunda escena se desarrollaba con un tercer joven que empuñaba algo similar a un palo o caño de metal. La agresión a golpes se detuvo cuando llegó corriendo una mujer y comenzó a golpear al agresor. Según la versión recogida ayer en la puerta del colegio, era la madre del adolescente que recibía la golpiza.

El capítulo siguiente habría involucrado a estudiantes de otras escuelas vinculados con esos alumnos e incluso sus familias.

Así, se vieron movimientos que indicaban violencia en grupos que se desplazaban por la zona. En un caso, hasta se mencionó la presencia de jóvenes en un auto.

“Hoy (ayer) volvió a haber peleas a la tarde. Se volvieron a juntar chicos del Normal 3 y fueron al Normal 2, pero había custodia en la zona de diagonal 79. Ahí los pararon”, indicó el padre de estudiante.

En este contexto, desde el Colegio se indicó que continúa la tarea con equipos profesionales para “desarticular” situaciones de violencia y se ratificó que están en coordinación con otros organismos como el área de Minoridad y la Policía para garantizar el ingreso y egreso de clases.