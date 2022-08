El “Qatar 2022” en versión álbum de figuritas, un furor que no para

“Teníamos 2.500 álbumes en stock, y en dos horas se agotaron”. La frase, dicha por el propietario de una casa mayorista de golosinas, sintetiza el furor que despertó el desafío de completar con figuritas el “Qatar 2022”. La “fiebre del Mundial”, como ya se la declaró, no para, y ayer mostró su mayor expresión en la Ciudad, concretamente en el comercio de 4 entre 44 y 45, que volvió a convocar, por la venta de la colección de imágenes alusivas a la competencia de fútbol internacional, a una cola interminable de vecinos.

Los vecinos de la cuadra están viviendo en medio de un paisaje inusual: el local, abierto con el mismo rubro desde hace 35 años, suscita por estos días la atención de clientes desde por lo menos una hora antes del horario de apertura, por lo que a las 8, cuando el negocio sube la persiana, la fila de gente llega hasta una de las esquinas. “Desde el lunes que se juntan a esperar que abra para tratar de llevarse un álbum; es una locura”, dijo un joven que ocupa una casa de enfrente.

Por la enorme demanda, el local se quedó ayer sin el “Qatar 2022”, y entonces los empleados colgaron un cartel en la puerta que informaba que “no quedan más álbumes ni figus” y otro al lado que anticipaba que “hasta la semana que viene no va a haber”.

El cuadernillo cuesta 640 pesos y el paquete con 25 figuritas (vienen 5 por sobre con algunos casos excepcionales que traen “de yapa” 6 piezas) 3.199 pesos.

Horacio Giacomantone, el dueño del lugar, dijo que el comercio realizó un nuevo encargo pero que como se trata de una mercadería tan altamente solicitada en casi todas las ciudades del país, no sabe cuándo la podrán reponer. “Hicimos el pedido, pero no tenemos un día preciso de entrega. Es tal la demanda que hace tres días desconectamos el teléfono porque no daríamos abasto para responder y atender al mismo tiempo. En mi celular tengo como 300 mensajes que los dejé sin contestar”, dijo.

En esta propuesta no hay (como en otros casos de un pasatiempo que ha entusiasmado en algún momento a los chicos y chicas de todas las generaciones) una “figurita difícil”, al menos que se sepa de antemano. Circulaba la idea de que la imagen que no se conseguía era la de la figura de Lionel Messi. “No creo que sea así, porque en estos días, en la segunda venta de la jornada ya le tocó al cliente la figurita de `Lio¨”, aclaró Giacomantone al tiempo que disparó: “eso es todo un misterio”.

Sin embargo, desde la filial argentina de la empresa Panini (la firma italiana que organiza estas iniciativas comerciales) negaron que haya una pieza “casi imposible” de conseguir. “Todas las figuritas están en circulación desde el lanzamiento del álbum”, se aseguró.

Entre las casi 700 figuritas que se necesitan para completar el álbum hay imágenes de los jugadores de los distintos equipos que participarán de la competencia, las banderas los países incluidos en el torneo y las camisetas identificatorias de cada selección.

En ese local cercano a la Terminal de Ómnibus no hay casi distinción de género entre quienes van en busca del álbum y las figuritas del Mundial. “Vienen muchas chicas, porque ya desde hace que las mujeres van a la cancha e incluso juegan al fútbol. Ya no existe esa diferencia entre varones y mujeres”, subrayó el mayorista.