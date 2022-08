La pelea no terminó: ahora Beccacece dijo que Gallardo estuvo "arrogante y prepotente"

La pelea, lejos de estar superada, parece que se agudiza cuando los dos principales actores del recordado choque vuelven a encontrarse. Luego del cruce que tuvieron meses atrás Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo en el marco del partido que en pocos días jugarán Defensa y Justicia y River por la Copa Argentina.

El mismo no terminó, todavía sigue latente: "La verdad, yo no creo que me haya generado algún tipo de conflicto interno por lo menos. Porque es muy sencillo: en eso puntual, cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso", repasó el DT de Defensa y Justicia en una entrevista televisiva.

"Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal donde hay alguien que imparte justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí. No importa quién está enfrente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno", apuntó el líder del Halcón, dejando en claro que la herida de lo sucedido todavía no sanó.

Aquel día, Beccacece interrumpió un lateral de River y fue expulsado por el árbitro Facundo Tello, pero antes de marcharse al vestuario tuvo una discusión subida de tono con el Muñeco. "¡¿Qué hace, está loco?!", le dijo el conductor del "Millonario". "¡¿Quién sos, a quién te comiste boludo?!", le devolvió "Becca". El tema siguió luego, cuando Gallardo explicó su mirada en conferencia: "No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada".