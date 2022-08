Manes: “No me representan ni Macri ni Cristina”

“Dividen a la sociedad”, aseguró el diputado nacional Facundo Manes (UCR) sobre Cristina Kirchner y Mauricio Macri y por eso, “no me representan”. En una entrevista a un Infobae, también habló sobre una eventual candidatura presidencial: “Tengo la determinación y la convicción de liderar un espacio que transforme a la Argentina y voy hasta el final”. Además, el dirigente radical volvió a defender su decisión de no sumarse al pedido de juicio político contra Alberto Fernández: “La política no tiene que meterse en una causa judicial”, afirmó.