Todo mal para el ex Pincha Foyth: pretendido por Barcelona y a un paso del Mundial, sufre grave lesión

El ex Estudiantes Juan Foyth, actual defensor del seleccionado argentino de fútbol y del Villarreal de España, sufrió una importante lesión en su rodilla izquierda que lo dejaría inactivo, al menos, durante dos meses. Según informa la prensa española, el jugador surgido en el Pincha y que es pretendido por el Barcelona, tiene una distensión en la rodilla izquierda que le demandaría entre ocho y diez semanas de recuperación.

Foyth sufrió la lesión en el inicio del segundo tiempo del partido entre Villarreal y Getafe, disputado el domingo en Valencia por la Liga española, y tuvo que ser reemplazado a los 10 minutos con evidentes gestos de dolor.

A la espera del parte médico oficial del club, los principales portales deportivos de España adelantaron que el primer diagnóstico que recibió el argentino es de una distensión.

Esta lesión, que tiene una recuperación de mínima de ocho semanas, lo dejaría afuera de la última ventana de amistosos que disputará el seleccionado argentino en Estados Unidos, entre el 20 y el 27 de septiembre.

Además, el defensor, de 24 años, está en el radar del elenco Culé aunque el pase se había dilatado antes de conocerse la lesión ya que la cláusula de rescisión fijada por el Villarreal había ascendido de los 42 millones de euros a casi 55 millones de la misma moneda.

Foyth también era uno de los defensores que peleaba por ingresar en la lista final de 26 futbolistas que elegirá Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar.

El ex Tottenham quedó afuera de la Copa América de Brasil en 2021 pero volvió a estar en consideración del cuerpo técnico para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas, y para la gira por España que incluyó los partidos ante Italia por la "Finalissima" en Londres y contra Estonia en Pamplona, ambos con triunfos de la "albiceleste". Es por eso que mantiene la ilusión de viajar, aunque con la lesión el panorama para el ex albirrojo no es el mejor.