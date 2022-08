Acuerdan los términos para lanzar el Previaje 3

El gobierno nacional firmó ayer un acuerdo con entidades privadas de hotelería, para relanzar la tercera edición de previaje, que tendrá como objetivo vigorizar el turismo en temporada baja. En esta ocasión los hoteleros deberán respetar un tope máximo de tarifas entre los meses de octubre y diciembre. También se supo que esta vez la devolución que haga el gobierno a los turistas de lo gastado, del 50 por ciento, tendrá un máximo de 70.000 pesos.

El anuncio tuvo lugar en el ministerio de Economía, donde el titular del área, Sergio Massa y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, lubricaron el acuerdo con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y representantes del sector privado: el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani; el titular de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), Fernando Desbots; el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Roberto Amengual; y el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc), Daniel Prieto.

Para establecer los topes a las tarifas hoteleras durante los meses de temporada baja, se indicó, se tomaron como referencia los últimos precios disponibles de temporada baja en los principales destinos de cada provincia, según las características del lugar. Para esto, se llevó adelante un relevamiento de cerca de 200.000 precios.

Y se indicó que se aplicará un rango de precios por cada región del país -únicamente para una habitación doble estándar. Los privados que incumplan con el acuerdo serán retirados del programa y el área encargada de fiscalizar ese cumplimiento será la secretaría de Comercio Interior.

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

El programa aún no fue lanzado oficialmente y restan conocer varios detalles. Por ejemplo, aún no anunció a partir de cuándo los argentinos podrán comenzar a comprar y reservar sus viajes de forma anticipada para aprovechar el Previaje, datos que se conocerán en los próximos días. No obstante, anticiparon que la fecha para esta tercera edición será entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre.

El Previaje es el programa gubernamental a través del cual se incentiva a los argentinos a reservar y comprar sus vacaciones de forma anticipada, a través de la devolución del 50% de lo gastado (70 por ciento en caso de ser jubilado de PAMI) en forma de crédito, que podrá ser utilizado, desde la fecha de inicio del viaje, en más productos y servicios de toda la cadena turística.

Una novedad de esta edición del Previaje es que el tope de devolución por cada adulto argentino mayor de 18 años será de 70.000 pesos, este dinero podrá emplearse en todos los productos y servicios de la cadena turística desde la fecha de inicio del viaje y hasta finales de 2023.

Sobre el tope a las tarifas, Massa afirmó ayer que su equipo cree en el programa pero “también creemos que no puede terminar jugándonos en contra en materia inflacionaria”. Por esto, “el sector tiene que hacer el esfuerzo a la par del Estado. El ordenamiento de precios nos va a ayudar a bajar la expectativa inflacionaria y es bueno que hagamos el esfuerzo juntos”.

Lammens destacó que “este programa ha resultado un éxito desde todo punto de vista. Está contenta la gente, que puede viajar; está contento el Estado nacional, que promueve la actividad y la formaliza; y está contento el sector turístico porque representa casi 10 puntos del PBI y se ha visto muy fortalecido por PreViaje”.

Lanzado en 2020 para incentivar al sector turístico, el Previaje fue creciendo a medida que se fueron flexibilizando las restricciones a la movilidad a causa del Covid, sumando entre las dos ediciones unos 5 millones de personas.

En su primera edición fue utilizado por unas 580.000 personas, en lo que representó una inyección a la actividad turística de $ 15.000 millones.

En la segunda edición unos 4,5 millones de turistas utilizaron el plan y generaron una facturación cercana a $ 100.000 millones.