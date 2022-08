Cristina Kirchner declaró un patrimonio de $46,8 millones, $30,4 millones más que el año pasado

En el marco de la tensión política por los enfrentamientos en Recoleta frente a su casa y por la pena de 12 años de prisión pedida por el fiscal Diego Luciano por la Causa Vialidad, Cristina Kirchner declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $46,8 millones. En 2021, había informado $16,4 millones, es decir que, actualmente posee $30,4 millones más que el año pasado.

Desde 2016, el patrimonio declarado por la vicepresidente de la Nación viene en caída debido a la donación de todos sus bienes y acciones de las empresas familiares a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

Cristina Kirchner no tiene propiedades a su nombre, según detalló Infobae. No figura como dueña del departamento del quinto piso del edificio donde vive cuando está en la Capital, en Uruguay 1106, esquina Juncal. Este departamento, entre 2007 y 2011 -cuando Cristina era presidenta- fue alquilado por Lázaro Báez. No se trata de cualquier domicilio. Según la causa de los “cuadernos de las coimas”, Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, fue 87 veces para llevar bolsos con dinero a ese departamento, que en su mayoría fueron recibidos por Daniel Muñoz, el ex secretario ya fallecido de los Kirchner. De acuerdo a las anotaciones del chofer del segundo de Julio De Vido y los testimonios de una treintena de empresarios arrepentidos, ese dinero provenía de coimas pagadas por empresarios para conseguir contratos con el Estado.

LEA TAMBIÉN El presidente de la Nación Alberto Fernández declaró un patrimonio de $17,8 millones en 2021

La vicepresidenta habló en las últimas horas de los incidentes que tuvieron lugar el último sábado cuando la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intentó poner vallas en las calles donde se encuentra su propiedad, mientras se realizaba la vigilia. “Realmente cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001″, manifestó.

Y agregó: “Ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretar, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad como le digo yo. Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio”.