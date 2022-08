VIDEO. La docente de La Plata distinguida por “inspirar” a través de la matemática

Alumnos y padres la inscribieron para el galardón sin que ella lo supiera y lo acepta como “un homenaje para quienes buscamos hacer una pedagogía diferente”. Nacida en San Carlos y primera generación universitaria, sus clases tienen mucho de lúdico para que “cualquiera” pueda aprender la materia

Romina Busain habla y sonríe. Está feliz. Lo dice y se le nota. Cómo no estarlo: padres y alumnos de una de las escuelas de La Plata en la que da clases la han propuesto para el certamen Docentes que Inspiran, de la Fundación Varkey. Y si, como admite, eso ya era un premio mucho más lo es haber quedado entre las 23 semifinalistas de un galardón que recibió más de 4.000 candidaturas de todo el país. Ella es la única representante platense.

“Es un honor, un homenaje a quienes desde la docencia buscamos hacer una pedagogía diferente y gratificante. En general a nosotras se nos señala mucho y se nos aplaude poco”, dice de entrada esta profesora que lleva la mitad de sus 40 años enseñando matemáticas, que es madre de tres hijos y se reparte las horas y los días en aulas de tres escuelas de la Región. Porque le apasiona, pero también porque con un solo salario no alcanza, acepta.

Como reza el lema del premio al que aspira la maestra nacida en San Carlos, lo que se busca es reconocer a quienes generan resultados de aprendizaje destacados en sus estudiantes y un impacto más allá del aula, “que sean fuente de inspiración y distinguidos como un ejemplo de vida” para niños y adolescentes. Los alumnos y alumnas de Romina Busain entendieron que ella representaba todo eso. Y la eligieron para una postulación que, dice en diálogo con EL DIA, la tomó por sorpresa: “Ni sabía que estaba inscripta, los chicos y sus padres me anotaron. Me enteré recién cuando me llegó la notificación por mail”, cuenta.

Pergaminos para ganar el millón de pesos en premios que hay en juego no le faltan. Al contrario. Con una enseñanza que tiene mucho de lúdico, que puede incluir desde impresiones 3D hasta la lectura de clásicos como Alicia en el País de las Maravillas para despertar la creatividad, el ingenio y el pensamiento lógico, el objetivo siempre es el mismo: que sus alumnos se “enamoren” de la matemática. En la Secundaria “Mercedes Pacheco”, de calle 26 entre 41 y 42; en la Secundaria rural N 61, de Etcheverry; en el CENS 457 para adultos, de 140 y 62; de manera particular o a la distancia para niños y niñas del continente, ya que además es la representante argentina de la Red Internacional de Círculos y Festivales Matemáticos, con sede en Estados Unidos.

Su tarea no es nada fácil. Enseñar una materia que, en general y como muestran distintos estudios, es la que mayores dificultades presenta y en la que se observan los peores rendimientos. Menos aún hacerlo en escuelas, contextos y realidades muy diferentes: “No hay una fórmula mágica ni recetas para repetir en cada lugar. Cada aula, cada colegio y cada chico es diferente. Ante esto, el docente debe oficiar como guía, evitar las fórmulas mecanicistas y ser un tutor capaz de convencer al alumno de que puede, que la matemática no es solo para genios y que su aplicación en la vida real es infinita”, dice y que ni siquiera la pandemia la distrajo de su norte: “Había chicos que me decían que no tenían datos en el celular, que no podían seguir las clases virtuales y enseguida les cargaba crédito para que se conectaran. Conmigo no había excusas para faltar”, sonríe.

Por eso, también es motivo de inspiración entre sus alumnos. “Soy una convencida de que entre todos podemos hacer algo mejor -sostiene-, que seguramente cada docente comprometido puede sembrar en sus alumnos esperanza y transformación, y ser ese docente que inspire a otros niños o a otros colegas a empezar a hacer el cambio que se necesita para darles a todos los niños mejores oportunidades” dice y se remite a su propia historia. Hija de mamá ama de casa y papá chapista, es primera generación universitaria en una familia a la que le agradece: “Gracias a ellos que me bancaron pude hacer tres años en Ciencias Económicas hasta que definitivamente me decidí por el profesorado de matemática, Física y Construcción a la Ciudadanía en el ex Instituto Superior Terrero. Sin ellos no hubiera sido posible”, reconoce y que, pese a estar entre los 23 “docentes que inspiran” del país, hoy se parará frente al aula de la misma manera que lo hizo en estos 20 años.

“Sé de donde vengo, hasta dónde llegué y hacia donde voy. Voy a seguir con la misma voluntad y el compromiso de siempre, sin subirme a ningún pedestal porque. Para mí el mejor reconocimiento es el de los alumnos y los padres. Yo ya gané”, remata la docente de San Carlos.