Wanda lo confirmó: “No puedo más, le pedí el divorcio a Mauro”

Hace varios días que se habla de una nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una crisis derivada de la vieja, es decir, del gran quiebre de su relación: el desliz del futbolista con la China Suárez. Aunque los tortolitos lo han intentado todo, con demostraciones públicas, viajes y regalos ostentosos, parece que algo se rompió para siempre y la solidez de la pareja se fue por la borda.

Con Wanda en Argentina y Mauro haciendo pretemporada del PSG en Japón, las versiones de separación se acrecentaron. Sobre todo con las salidas de soltera de la rubia que, en Ibiza, le dio “como Salamanca al piano” a la joda.

Y en este marco, se ¿filtró? un audio. Un audio en el que Wanda, la reina de las estrategias de marketing, le cuenta a una empleada, Carmen, que se está divorciando de Mauro.

Anoche, en “LAM” pusieron al aire el mensaje que, mágicamente, le llegó a la producción de América: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”. Con tono melodramático, Nara agrega: “Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

De Brito sumó: “Acá me confirman que Wanda se está divorciando de Mauro. Este audio, que alguien filtró es de ayer (martes). Lo mandó ayer Wanda a Carmen y alguien nos lo mandó para acá”.

Vale recordar que tras sus vacaciones de soltera en al costa española, a donde viajó con sus dos hijas menores, su madre, hermana y sobrinos, Wanda volvió brevemente a París y, desde la capital francesa, se tomó un avión y llegó al país. Aquí la esperaban algunos compromisos derivados de su próximo trabajo en Telefé, como una de las integrantes de “¿Quién está detrás de la máscara?” el formato que conducirá Natalia Oreiro y que la tendrá a Wanda como una de las investigadoras que deberá descubrir quién se esconde del otro lado de la careta.

La decisión de volver a trabajar a la Argentina llamó la atención: resulta que cuando estuvo en su crisis letal con Maxi López, dejó Europa y se volvió a su país. Ahí fue parte de alguno de los programas de Tinelli y, después, se casó con Mauro y volvió a su vida de multimillonaria europea.

Ayer más temprano, antes de que se filtrara ese audio con la confirmación de su crisis, algunos se aventuraron a decir que Wanda ya está buscando a su próximo marido.