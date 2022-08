Tras reclamos del agro, el Gobierno aseguró que "no habrá cambios de las reglas de juego” y buscará "dar previsibilidad"

El nuevo secretario de Agricultura, José Bahillo, aseguró hoy que "no va a haber cambios de las reglas de juego” para los sectores productivos, al referirse a las eventuales medidas que se anuncien para el área, al tiempo que remarcó la importancia de “dar un marco de previsibilidad".



"Lo más importante para el productor son las condiciones macroeconómicas de estabilidad, previsibilidad y que va a producir, y que con las mismas reglas de juego que siembra en la campaña va a cosechar después del año que viene", analizó Bahillo esta mañana en declaraciones en Radio La Red.



En este sentido, remarcó que "no va a haber variaciones importantes, ni apropiación o cambios de las reglas de juego", sino que "tenemos que darles a los productores un marco de previsibilidad", afirmó.



Al ser consultado sobre la reunión de su área con la Mesa de Enlace, el funcionario dijo que todavía no hay una fecha fijada para realizarse, pero que “seguramente será la semana que viene”.



"He tomado contacto con los integrantes y encontré en ellos el mejor ánimo y la mejor predisposición para sentarse", afirmó.



No obstante, recalcó que “más allá de su importancia y gravitación, no podemos pensar el desarrollo del sector primario sin el desarrollo armonioso y articulado de todos los sectores productivos del país”.



“Tenemos que armar una agenda productiva con cada sector productivo o cada economía regional; a partir de ahí, sentarnos en una mesa y son los propios productores o sus representantes los que tienen más en claro cuáles son las prioridades para el sector”, completó Bahillo.



En cuanto a próximas medidas, el secretario de Agricultura reafirmó que “hay una decisión política de simplificar el esquema que fijó días atrás el Banco Central de liquidación de 70/30”.



El funcionario además mencionó algunos objetivos de “políticas públicas” que se fijaron para su gestión, partiendo con que –indicó– "no puedo pensar un desarrollo del agro en una situación de inestabilidad macroeconómica como la que pasamos las últimas semanas".



Asimismo, alentó a "que la producción se siga incrementando en los volúmenes para ir saliendo de las cuestiones de las cuotas de equilibrio, en el trigo, en el maíz, en la carne, porque esto se supera con más producción”.



Por último, señaló que se buscará “incorporar el concepto de cadenas de valor agroindustrial o agroalimentaria, esto acompañado de economía del conocimiento, hi-tech, apoyo, y promoción de la agricultura de precisión y de las economías regionales”.