Daniel Vila afirmó que la salida de Canosa de A24, "no tiene nada que ver" con su amistad con Massa

El abogado, empresario y presidente del Grupo América, Daniel Vila, realizó declaraciones en las últimas horas, sobre la salida de Viviana Canosa de A24, y la culminación de su programa, que se emitía en horario nocturno por dicha pantalla.

"La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa. En ningún momento el canal A24 le dijo que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La esperamos el día lunes", quiso dejar en claro Vila en la entrevista.

A su vez, el empresario habló sobre un supuesto informe que pasaría la conductora de "Viviana Con Vos", que según ella, "se lo censuraron": "Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América , y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social", remarcó.

Por último, quiso dejar en claro que su relación con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, "No tiene nada que ver" en este tema. "No me pidió nada al respecto (por Massa). La no emisión de los escraches aplica de la misma manera, tanto para Patricia Bullrich, Ginés (García) o cualquiera de los injuriados", resaltó. A su vez, agregó: "La decisión es de Canosa".