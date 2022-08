Pegó el portazo: Viviana Canosa renunció a su programa de televisión en A24

Mediante su cuenta personal de twitter, la reconocida periodista Viviana Canosa, afirmó que dejará el programa ”Viviana con vos” que tenía en la señal de A24 por algunas razones que no le gustaron a la ex panelista de Intrusos en el Espectáculo.

”Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos”, comienza diciendo su relato en la red social del pajarito.

”A su vez, agrega: También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”.

El ciclo de Canosa al aire de la pantalla chica, se emitía con un gran rating que la conductora reunía por la noche. Varios Invitados, editoriales largas y duras críticas al Gobierno actual, hacían que su público la siga.

“Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”, señaló Canosa. Y continuó con unas palabras para las autoridades y empleados del canal: “Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño”.