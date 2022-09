Pide ayuda por su hijo de 16 años que “sale a robar y tiene adicción a las drogas”

marcelo en su casa, Confesó que además su hijo lo agrede / c. santoro

Un robo cometido a temprana hora de ayer en una casa del barrio Club Regatas, de Ensenada, terminó marcando un paradójico contrapunto entre algunos de los padres de la juvenil banda que participó de ese episodio de inseguridad.

Por un lado, la madre de uno de los menores actuó en complicidad al pasarlo a buscar en su auto hasta donde a delinquir fue la banda.

En contrapartida, el papá del otro menor del grupo se mostró ayer desesperado ante este diario por las fechorías de su hijo, al que inclusive denunció que suele agredirlo y pidió a las autoridades que lo ayuden a “rehabilitarlo en un centro de recuperación por su adicción a las drogas y le brinden asistencia psicológica”.

Fueron fuentes policiales que intervienen en ese ilícito quienes revelaron que la madre de uno de los menores que -junto a cómplices- actuaron en aquel hecho “pasó a buscar a su hijo de 17 años por la casa de otro menor, de 16, que también estuvo en el robo en la vivienda de la entrada 8 del barrio club Regatas”.

Los mismos voceros citaron que en clara complicidad con su hijo y otros tres integrantes de la banda “se subieron al auto Peugeot 207 de la mujer y ahí cargaron a su vez objetos que habían robado en el atraco”.

Como la Policía había sido advertida sobre el robo en dicho lugar, se informó que persiguió a la banda y al ver que sus integrantes salía de un domicilio de la calle Alem, detuvo a aquella y a los cuatro acusados por el ilícito.

Se detalló que la mujer tiene 40 años, su hijo tiene 17 y los demás jóvenes, 16, 18 y 19 años. En la comisaría primera de Ensenada se les abrió una causa por “tentativa de robo calificado en poblado y en banda”.

Les incautaron a los juveniles ladrones un televisor y varios elementos, entre ellos rollos de cables. Se indicó que para llegar hasta la vivienda de calle Alem hasta donde se dirigió la banda, fueron clave “las cámaras de monitoreo, cuyas imágenes permitieron verlos entrar a una propiedad”.

“ESTOY DESESPERADO”

Marcelo (58) es el papá del chico de 16 años involucrado en el caso de inseguridad en el barrio Regatas y en varios otros, como lo reconoció él y lo confirmaron voceros de la comisaría 1ª ensenadense ante EL DIA.

“Hoy (por ayer) vino a casa la Policía a las 5 de la mañana, me contó lo del robo en el barrio Regatas y cuando entraron a la pieza de mi hijo, hallaron un televisor que me dijeron era uno de los objetos robados”, citó.

También admitió que “ya fui a buscarlo 6 ó 7 veces a la comisaría por intentos de robo”, al tiempo que reveló que “conmigo es agresivo, hace un mes lo denuncié porque me pegó un palazo en la cabeza o suele escupirme. Tuve que poner una palanca es mi cuarto porque es peligroso también para mí”. Y suplicó: “Pido que me ayude la Justicia para alojarlo en un centro de rehabilitación para drogadictos y que reciba atención psicológica. Ya no puedo más con él”.