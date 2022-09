La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá como plato principal, un lindo duelo entre San Lorenzo y el puntero del torneo junto a Gimnasia, Atlético Tucumán, que se jugará en el Nuevo Gasómetro. A su vez, la Selección Argentina de Básquet, se enfrentará a Estados Unidos por las semifinales de la American Cup. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Central Córdoba vs Godoy Cruz TNT SPORTS

18:00 San Lorenzo vs Atlético Tucumán ESPN Premium

20:30 Banfield vs Colón TNT SPORTS

BUNDESLIGA

10:30 Eintracht Frankfurt vs Wolfsburgo

10:30 Bayern Múnich vs Stuttgart

10:30 Hertha Berlín vs Bayern Leverkusen

10:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund ESPN 3/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Rayo Vallecano vs Valencia ESPN 2/STAR +

11:15 Real Espanyol vs Sevilla

13:30 Cádiz vs Barcelona DIRECTV SPORTS / 1610

16:00 Atlético Madrid vs Celta de Vigo DIRECTV SPORTS / 1610

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 PSG vs Brest ESPN

16:00 Olympique de Marsella vs Lille SERIE A

10:00 Nápoli vs Spezia ESPN/STAR +

13:00 Inter vs Torino ESPN 3/STAR +

15:45 Sampdoria vs Milan ESPN/STAR +

US OPEN

17:00 Final - Iga Swiatek vs Ons Jabeur ESPN 2/STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:00 Tristán Suárez vs Villa Dálmine

15:10 Chacarita vs All Boys TYC SPORTS

15:30 Estudiantes BA vs San Martín SJ

15:30 Agropecuario vs Almirante Brown

17:10 Defensores de Belgrano vs Riestra TYC SPORTS

20:40 Instituto vs Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS

PRIMERA "B"

13:10 J.J Urquiza vs Deportivo Armenio TYC SPORTS

15:30 Deportivo Merlo vs Defensores Unidos

15:30 Colegiales vs Villa San Carlos

15:30 Argentino de Quilmes vs Dock Sud

15:30 Cañuelas vs San Miguel

15:30 Comunicaciones vs Fénix DIRECTV SPORTS / 1614

BOXEO DE PRIMERA

23:30 Claudio Daneff vs Nicolás Andino TYC SPORTS

F1 - GP DE ITALIA

08:00 Entrenamientos 3 FOX SPORTS/STAR +

11:00 Clasificación FOX SPORTS/STAR +

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

09:50 Independiente vs Gimnasia LP DEPORTV

10:50 Ferro vs Defensores de Belgrano DEPORTV

RESERVA

11:00 River vs Boca ESPN 2

EREDIVISIE

13:45 Ajax vs Heerenveen

PRIMERA C

15:30 Central Córdoba vs San Martín Burzaco

15:30 Atlas vs Puerto Nuevo

15:30 Claypole vs Laferrere

15:30 Victoriano Arenas vs Club Luján

URBA TOP 13

15:30 Atlético del Rosario vs Alumni

15:30 Belgrano vs Newman

15:30 Hindú vs San Luis ESPN 3

15:30 Los Tilos vs Pucará

15:30 Regatas Bella Vista vs CASI

15:30 SIC vs Buenos Aires

AMERICUP

17:10 Semifinales - Argentina vs Estados Unidos DIRECTV SPORTS 2 / 1612/ TYC SPORTS

20:40 Semifinales - Brasil vs Canadá DIRECTV SPORTS 2 / 1612

20:00 Manu Ginóbili: ceremonia de ingreso al Salón de la Fama DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS / 1610

UFC 279

23:00 Khamzat Chimaev vs Nate Díaz