El Papa confirmó que el Vaticano mantiene el diálogo con Nicaragua

El Papa saluda tras una reunión con religiosos in Nur-Sultan, Kazajistán

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL

El papa Francisco afirmó ayer que el Vaticano mantiene el diálogo con el gobierno de Nicaragua sobre sus medidas contra la Iglesia católica y espera que “al menos” se permita que las Misioneras de la Caridad regresen al país.

El pontífice dijo que no entendía el proceder del gobierno: expulsó al nuncio apostólico, cerró la sede en Nicaragua de la congregación de las Misioneras de la Caridad y puso a un obispo bajo arresto domiciliario. Pero Francisco hizo énfasis en que el Vaticano no está preparado para cortar las relaciones ni el contacto con el gobierno nicaragüense.

“Hay diálogo. Esto no significa que apruebe todo lo que hace el gobierno o que lo desapruebe todo. No. Hay diálogo y hay que resolver los problemas. Ahora mismo hay problemas’’, expresó el pontífice.

En declaraciones a los periodistas en el avión que lo llevaba de regreso a Roma desde Kazajistán, Francisco describió la expulsión del nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag dispuesta por Managua como “algo muy serio desde el punto de vista diplomático”. Recientemente fue nombrado titular de la nunciatura para África occidental.

Francisco dijo esperar que al menos puedan regresar al país centroamericano las Misioneras de la Caridad, fundadas por la madre Teresa de Calcuta.

“Estas mujeres son buenas revolucionarias, ¡pero del Evangelio! No hacen la guerra a nadie. Al contrario, todos necesitamos a estas mujeres. Es un gesto que no se entiende... Pero esperemos que vuelvan’’, declaró.

El Vaticano ha sido enormemente moderado en sus reacciones públicas a las medidas represivas del presidente Daniel Ortega, limitándose a emitir un comunicado en el que manifestó su preocupación por la expulsión de Sommertag, y nuevamente el mes pasado por el arresto domiciliario del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.

Las autoridades vaticanas han dicho que no han querido que el conflicto se agrave con un reproche público al gobierno de Ortega.

El nombramiento de Sommertag para ir a África occidental crea una vacante en la nunciatura en Managua que el Vaticano presumiblemente llenará con alguien más si el gobierno de Ortega le aprueba sus cartas credenciales.

El 21 de agosto, el Papa expresó tras el rezo del Ángelus su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua e instó a “un diálogo abierto y sincero” para que “se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacifica”.

El pontífice también pidió en esa ocasión al Señor para que “la Purísima (como se conoce a la Virgen en Nicaragua) inspire en los corazones de todas las partes tal concreta voluntad”.

Asimismo, Francisco señaló ayer sobre la ausencia de libertad religiosa que “hay muchos casos de este tipo en América latina”.

El pasado martes Cuba no renovó el visado y expulsó del país a David Pantaleón, superior de los Jesuitas, quien había criticado con dureza al Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

ACERCA DE UCRANIA

En otro orden, Francisco también se refirió ayer al conflicto armado en el este de Europa. Así, señaló que armar a Ucrania puede ser aceptable “si las condiciones de moralidad están reunidas”, y consideró necesario “dialogar” con “todos” en una velada alusión a Rusia.

Interrogado sobre la necesidad de suministrar armas a Ucrania, el pontífice destacó la noción de “moral”.

“Es una decisión política que puede ser moral, pero eso mismo puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras o vender más armas, o deshacerse de armas que ya no sirven. La motivación es lo que califica en gran parte la moralidad de este acto”, agregó el pontífice.

“Defenderse es no solo lícito sino que también es una expresión de amor a la patria. Quien no se defiende, no ama, pero quien defiende, ama”, agregó el Papa, quien ha hecho muchos llamados a la paz y condena con firmeza la industria de la guerra.

Bergoglio subrayó sin embargo la necesidad de dialogar con “todos”, alusión implícita a Rusia, con la que la Santa Sede se esfuerza de mantener una apertura diplomática desde la invasión de Ucrania. (AFP)