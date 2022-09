Con Federer, se pone fin a una era majestuosa

El debate quedará por los siglos. ¿Quién es el mejor tenista de la historia? Eso sí, nadie dudará sobre quién fue el más técnico, el más virtuoso, el más elegante: Roger Federer, que decidió colgar la raqueta. Cuando la semana que viene concluya la Laver Cup, que en este caso tendrá como sede a la ciudad de Londres, a partir del viernes 23 hasta el domingo 25 del corriente, un torneo que apadrinó desde sus inicios, el suizo será ya exjugador. A sus 41 años y después de tres temporadas prácticamente sin jugar por culpa de una lesión en su rodilla derecha, su “majestad” se despidió con un comunicado en las redes sociales.

“Como saben muchos de ustedes, en los últimos tres años se me han presentado muchas dificultades a causa de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la mejor forma competitiva, pero también conozco los límites de mi cuerpo y el mensaje que éste me dio. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con una generosidad que nunca hubiese podido soñar. Y ahora debo admitir que es el momento de terminar mi carrera”, anunció. “Jugaré a tenis en el futuro, por supuesto, pero no será en ningún Grand Slam, ni en el circuito ATP. Esta es una decisión agridulce, porque echaré de menos todo lo que el circuito supo darme”, añadió.

“Te amo, Roger. Gracias por todo lo que hiciste en el tenis y conmigo mismo. El mundo nunca será lo mismo sin vos”

Juan Martín Del Potro

Tenista

Hace unas semanas, Federer había anunciado una recuperación cercana y su intención de competir en la temporada 2023. Su calendario para este año ya planeaba su participación en la Laver Cup y su posterior presencia en el ATP 250 de Basilea, el torneo en su “casa”, donde ganó siete veces. En todo momento su intención era retirarse con un buen estado físico, tal vez con una victoria o un título. Pero deberá conformarse con el homenaje que brindarán en Londres, donde estará acompañado por Rafael Nadal y Novak Djokovic, quienes disputaron tantos partidos y el mejor lugar en los libros de la historia de este deporte.

“Trabajé duro para volver a la mejor forma competitiva, pero conozco los límites de mi cuerpo y me dijo basta”

Pocos recuerdan, pero Federer empezó su carrera como “un perdedor horrible”, como el propio suizo mismo reconoce en “Master”, una de las mejores biografías. Aquel adolescente teñido de rubio, aquella música heavy en los auriculares, aquella prepotencia. Era el mejor y, por desgracia, lo sabía. Pero en el ATP 250 de Hamburgo de 2001, cayó en primera ronda ante el argentino Franco Squillari, rompió una raqueta, se vio por televisión y se dijo que nunca más lo volvería a hacer. Ahí, empezó uno de los viajes más asombrosos de la historia del tenis. Un jugador que “acariciaba” la pelota con violencia, que levitaba con ese revés asombroso.

“Gracias Roger Federer por llevar a nuestro deporte a tan alto nivel. Por hacerlo parecer fácil, pero complicado de imitar”

Stefanos Tsitsipas

Tenista

En 2003 ganó el primero de sus ocho Wimbledon, al año siguiente arrasó en todos los Grand Slam menos Roland Garros y en 2005 repitió en Wimbledon y el US Open. Ese año empezarían dos rachas asombrosas. Desde entonces hasta 2010 jugó todas las finales de Grand Slam menos una, el Abierto de Australia de 2008: 18 de 19 posibles. Una barbaridad. Desde entonces hasta la eternidad tendría dos rivales inevitables. Tanto contra Djokovic como contra Nadal disputó varios de los mejores partidos de tenis -quizá el mejor fue aquella final de Wimbledon 2008- y tanto que acabaría con récord negativo con ambos “rivales”.

Federer tiene un “récord” en el tenis, ya que es el jugador que nunca se retiró de un partido

Pese a ello, en todo momento su imagen quedó marcada por su estilo fuera de las canchas. Especialmente en esas derrotas, muy lejos de lo que lo avergonzó en sus inicios. Con Nadal compartió una de las mejores amistades del deporte mundial y creó una tendencia, una amabilidad, que acompañará al tenis durante mucho tiempo. Como el español, Federer también protagonizó un regreso impetuoso, el que lo llevó a ganar dos Abierto de Australia y un Wimbledon en 2017 y 2018 después de casi cinco años de sequía, y tras la pandemia se fue apagando.

El último partido de Federer fue el año pasado, precisamente en Wimbledon, en cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz, que lo derrotó en tres sets: 6-3, 7-6 (4) y 6-0. Ahora le queda al suizo una semana de homenaje en la Laver Cup y toda una vida como el tenista más técnico, virtuoso y elegante de la historia.

“Un genio único en la historia del tenis y un ejemplo para todo deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte”

Lionel Messi

Futbolista