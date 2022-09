Expareja de la mujer asesinada en Campana dice que se "destruyó una familia completa"

La expareja de la mujer descuartizada y quemada en la casa de un vecino de la ciudad bonaerense de Campana dijo hoy que la víctima era "maravillosa", que no tiene "palabras de consuelo" para su hija adolescente que convivía con la mujer y que no solo mataron a una persona, sino que se "destruyó a una familia completa".

Se trata de Francisco, quien fue pareja de María Alejandra Abbondanza (38) y participó de la búsqueda de la mujer, que había sido vista con vida por última vez el viernes por la tarde cuando salió a pasear a su perro "Pocho".

"La buscamos toda la noche, casa por casa (…) A las cinco de la madrugada (de ayer) fui caminando a la plaza porque me pareció haber visto una remera fucsia, y este chico (por el detenido Agustín Chiminelli) estaba parado en la puerta de su casa, pero no sospeché en ningún momento de este pibe", recordó esta mañana el hombre en diálogo con C5N.

Luego, continuó que al regresar de la plaza, "no sé si habrá querido despistar o pasó algo", pero en ese momento "el perro, Pocho, apareció de la nada" y "tenía sangre en el lomo y la cola",

Según Francisco, él sospechaba que la mujer estaba "en la cuadra porque el perro no caminaba mucho".

"No conozco a Agustín, hace dos años que me separé de ella, y no conozco a su nuevo entorno de amistades. No sé qué relación tenía con este pibe", indicó el hombre y agregó: "No se me ocurre nada. Solo me pongo en la piel de Alejandra y de su desesperación al saber que no iba a salir de ahí."

Para Francisco, el asesino "no mató solo a una persona, destruyó a una familia completa".

"Para mi nena no tengo palabras de consuelo para decirle. Sé que es muy fuerte. Tiene muy buenos amigos, muy buenos tíos, el apoyo escolar es excelente, y también de la comunidad. Es una vida nueva para ella y para mí", añadió.

Francisco describió a su expareja como "una persona excelente", que trabajaba como "acompañante terapéutica" y era "maravillosa" y "muy colaborativa".

Por último, el hombre destacó que "la justicia se movió rápido y la Policía muy bien", al igual que los otros vecinos del barrio.