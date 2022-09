Amigo de Fernando Sabag lo definió como "un marginal" y que "era de esperar" lo que hizo

Un amigo de Fernando Sabag Montiel, el detenido acusado del ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo definió como "un marginal" y que "su intención era matarla".

En declaraciones a la prensa, el hombre señaló que Sabag Montiel, de 35 años, "era un marginal" y que "no tenía nada que perder" al haber realizado el intento de homicidio contra la ex presidenta.

Asimismo, sostuvo que si llegaba a salir el disparo del arma de su amigo el hecho terminaba siendo exitoso para la vicepresidenta ya que "se convertiría en mártir de la historia y zafaba de todas sus causas”.

El amigo, de nombre Mario, dijo conocerlo desde 2004 y que ambos eran parte de "una subcultura urbana. Siempre tenía una petaca en la mano, siempre se la agitaba a la gente, siempre aparecía morotoneado. Era el pibe al que todos le hacían bullying"

"Si estuviéramos en la escuela, él sería el gordito marginado", indicó, y consideró que "era de esperarse" el accionar contra la vicepresidenta.

"Hay un montón de cosas que me terminan cerrando ahora. Siempre fue un paria y un marginado de los grupos, entonces era de esperar. No sé si en este nivel, pero era de esperar. Cuando más represión, más revolución. Ya no tenía nada que perder", señaló

Y tuvo una polémica frase al decir que Sabag Montiel, en su intento de disparar contra Cristina Kirchner, "lamentablemente no ensayó antes".