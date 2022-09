Los desopilantes carteles de los kiosqueros hartos por la falta de figuritas del mundial

La fiebre mundialista se agiganta cada vez mas en distintos rincones del país, con la ilusión de levantar la copa en Qatar 2022 y de disfrutar un nuevo acontecimiento que a nivel mundial, es realmente único y se realiza cada cuatro años.

Pero en el mes de Agosto, y casi todo lo que va de septiembre, el movimiento por conseguir las figuritas y los álbumes oficiales, para tener plasmados a sus ídolos y guardar la colección, ha provocado un "boom" que es muy difícil de parar. Todos quieren llenarlo. Todos quieren tener a los mejores jugadores. Y todos, claro está, quieren conseguir la mayor cantidad de paquetes posibles.

Pero ante tanta demanda, eso se hace difícil. Sobre todo para los kiosqueros o puestos de revistas de todo el país, que ante las reiteradas consultas de los fanáticos, se cansaron de responder que "había faltante" y que no sabían cuando podían llegar a entrar para venderlas. Es más: algunos se aprovecharon y si tenían alguno, te lo vendían a un precio mas alto de lo que realmente valía.

Es por eso, que con el paso de los días y tras el acuerdo que tuvieron luego de una reunión entre la Unión de Kiosqueros de la Republica Argentina (UKRA) y la empresa propietaria del álbum sobre el Mundial Qatar 2022 (Panini), abastecerán a los mismos para que de una vez por todas, puedan decir: "¿Figuritas?, si tengo".

Pero mientras tanto, las redes juegan su propio partido. Distintos fotos fueron circulando con carteles realmente graciosos y algunos que remarcaban el aviso de que "NO hay figuritas", para el que intenta entrar, no consulte sobre el tema, que irritaba a mas de uno. Uno de ellos, fue: "Si pregunta si hay Olé, el álbum o figuritas, muere un hada. NO HAY". Otro de ellos, remarca: "Venta de figus suspendidas hasta que pongan a Enzo Pérez (jugador de River)".

Por su parte, cada uno a su manera: un kiosquero, eligió ponerse una gorra con un papel pegado y la inscripción de "No hay figuritas". Ante la insistencia, otro de ellos, remarcó: "No hay figuritas, ni álbum. Tampoco haga el chiste y no se cuando llegan".

Sin dudas, que en distintos rincones del país se vive con la misma intensidad, y muchos locales, replican la misma idea y la misma frase, porque muchos de ellos "están cansados de decir que no".

En La Plata, colas y mucha expectativa

Distintos locales de nuestra Ciudad esperan con muchas ansias la promesa de las llegadas de paquetes y álbumes de figuritas, porque la demanda es cada día un poco mas grande.

En un kiosco de Plaza Italia, esta semana pedían hasta 270 pesos por paquete (debería venderse a 150) y hasta 1500 por álbum (el cuál el precio real sería de la mitad). Si el día está feo, hace frío y hay que hacer cola, no es obstáculo: la gente está igual.

A su vez, hasta se generan "Deliverys por WhatsApp", de los cuáles compras y te lo alcanzan hasta tu vivienda, estés donde estés. Eso si: el paquete, se puede llegar a pagar hasta 350 pesos.