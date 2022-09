Medicina: docentes “en contra” de dar más clases

“Esta la contás y no te la creen”, ironizó ayer un alumno de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) apenas después de que en sus redes sociales el centro de estudiantes que conduce Remediar publicara un polémico contrapunto que se dio en el Consejo Directivo reunido ayer. Fue cuando se sometió a votación un proyecto de esa agrupación estudiantil solicitando más clases de Histología y Embriología, una materia troncal del primer año.

Puntualmente, el alumnado exigía que en las cursadas se dieran más contenidos de Embriología, ya que, según detallaron, “al día de la fecha el parcial tiene un 50% de preguntas de Histología y otro 50% correspondientes a Embriología, pero lo único que tenemos los alumnos para estudiar el contenido en cuestión son videos asincrónicos sin ningún tipo de intercambio con docentes y en el práctico obligatorio en la mayoría de las comisiones se utilizan solo los últimos diez minutos de la clase para abocarse a contenidos de Embriología o directamente no se dicta el contenido”.

Con ese reclamo en carpeta, y luego de no lograr arrancarle respuesta alguna ni a las autoridades de la Facultad ni a la cátedra en cuestión, los estudiantes llegaron al consejo directivo con la esperanza de que los profesores respaldaran su pedido. Pero el desconcierto fue mayúsculo cuando, según contaron, el claustro docente -junto con el voto de la vicedecana- se opuso: “No puede ser que hayan votado en contra de que se den clases de Embriología”, se quejaron desde Remediar.

Y abundaron: “La votación quedó 8 a 8 desempatando la vicedecana por la negativa, por lo que el proyecto fue rechazado”.

Al respecto, advirtieron su preocupación. Pues, argumentaron los futuros médicos, “no es que estamos pidiendo facilidades. Estamos pidiendo que nos den más clases para aprender y formarnos”.

En la misma línea, se preguntaron: “¿Cómo puede ser que los docentes no escuchen a los estudiantes? ¿Cómo puede ser que no hagan una autocrítica de lo que estamos pidiendo?” para rematar con una inquietud final: “¿Cómo pueden votar en contra de que se den clases y se cumpla con el cronograma oficial?”

En tanto, fuentes docentes explicaron que su rechazo no fue al dictado de clases sino que votaron “contra el pedido de imponer a la cátedra los contenidos que tiene que dar”.

Como viene informando este diario, el reclamo para que Medicina normalice la presencialidad de las clases que interrumpió la pandemia no es nuevo. Así lo recordó ayer una alumna en las redes sociales de Remediar: “Les pegó fuerte el ocio a los profesores, viven en eterna pandemia parece”, se molestó. Y otra: “Me parece ridículo que los estudiantes tengan que pedir por favor que les den clases. ¿Es una Universidad y me estás diciendo que tienen que mendigar clases? No hay lógica, no puede ser que saboteen así a los alumnos”.