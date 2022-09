Ocurrencias: viaje, estreno y gatillo

La historia quizá recuerde que, mientras un pistolero brasileño le apuntaba a la Vicepresidenta en plena calle, la nave espacial Orion se preparaba para remontar hacia la Luna. No está mal querer alejarse un tiempo de un planeta con tanto odio a ras de suelo. La Orion es el nuevo vehículo andariego que lanzará el hombre para dejar en el cielo algunas huellas de una humanidad sobrada de hazañas y pistolas. Y que, a pesar de tanta muerte, no se olvida de seguir buscando vida. El viaje será otro ejemplo de la eterna curiosidad de una especie que no se cansa de hacerse preguntas y seguir avanzando en medio de una realidad tan quebradiza. Orion será la embajadora oficial de un planeta donde la codicia y la violencia ocupan demasiado espacio, pero donde la ciencia y el arte no se apartan de su camino y nos dan con sus fulgores una lección de entrega, progreso y creatividad que llevan alivio a un estado de indignación excesiva.

Cuesta poder tomar distancia esta semana de una actualidad tan llena de misiones menos científicas y más ruidosas. Orion surcará el espacio en representación de un mundo gastado que parece andar eligiendo un nuevo loteo para ir pensando en alguna mudanza enaltecedora. Llevará en sus entrañas cerca de diez mil objetos de las más variadas características, una galería de suvenires donde lo útil, lo decorativo, el chiche y el adorno tienen ganado su lugar en esta súper excursión. El objetivo es acumular nuevos datos científicos y, de paso, apelar a estos regalitos sin destinatario para tentar al más allá. Armar un cargamento cambalachero que transmita la diversidad de un planeta que hasta ahora, pese a sus paseos espaciales y sus telescopios incomparables, no ha recibido ninguna respuesta de esa inmensidad sin vida.

En la nave espacial irán dos juegos Lego, un Snoopy de peluche y una ovejita Shaun. Irán un guijarro del Mar Muerto, semillas de árboles de Israel, pins y alfileres. Será tripulada por tres maniquíes que experimentarán los efectos del viaje. Y será portadora además de pendrives con datos y fotos de miles de personas. Está deseosa de ser invadida por lo que sea. Hasta los maniquíes se conmoverán si reciben visitas. Irán con ellos un fragmento del Apolo XI y un puñado de polvo lunar. Y transportarán 90 insignias de girlscouts que después regresarán a la Tierra. Los organizadores usan estos objetos a manera de anzuelo. Apuestan a que aparezca algún habitante remoto que sea capaz de darle la bienvenida a una nave que anhela toparse con algún atisbo que asombre, un latido, aunque sea las astillas de algo que permita rastrear un cachito de vida en aquellos lados.

Orion estará en la Luna dando testimonio de la presencia del hombre en el universo. De su capacidad y de sus ganas. Andará deambulando, mandando noticias hasta donde pueda, espiando su geología y sus misterios. La energía que la trasladará es la misma de siempre: creatividad, esfuerzo, dedicación, inteligencia y espíritu desafiante. La incansable receta del ser humano que entre tantos odios y gatillos, se empeña en olvidarse de las calles violentas y llevar paz y esperanza a las alturas.

En el horizonte se vislumbra una perspectiva sufriente. Hay inflación también de odio y se anuncia una primavera con muchas espinas y pocas flores. A nuestra anterior columna dominical la cerramos con una frase que parecía forzada y que la actualidad la volvió casi premonitoria. Al comentar las revueltas semanales, citábamos al Buenos Aires de Horacio Ferrer con su “pequeña poesía de adioses y de balas”. Y las noticias de la semana, después de la incursión presidencial sobre suicidios y fiscales, terminaron aportando otros gatillos. Encima, una fatal coincidencia (al destino le gusta jugar con las simetrías) le puso un remate impensado a esta crispada semana. El mismo día que atacaron a Cristina Kirchner, se estrenó en el Festival de Venecia “Argentina 1985”, film sobre el histórico juicio a la dictadura. Aquel Nunca Más definitorio que se aplaudió largamente en la mostra veneciana, pareció ser desmentido casi en simultáneo por una Buenos Aires que orilló el magnicidio a la sombra de otro juicio histórico. ¿Nunca Más?