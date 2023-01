“Es difícil que alguien vaya a una interna con Macri”

“Si Mauricio Macri decide volver a ser Presidente, es muy difícil que alguien dentro de la interna lo enfrente”, aseguró ayer el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en medio de los cruces internos de Juntos por el Cambio por las candidaturas para este año en que buscará volver al poder.

“Aquel que no cree que Mauricio, dentro del PRO y de JxC, no tiene una jefatura por arriba del resto, me parece que está errado. Por eso considero que es difícil competir contra quien es el líder del espacio, ya sea María Eugenia (Vidal) como (Horacio Rodríguez) Larreta”, señaló.

El exministro de Seguridad de la Provincia remarcó que el ex jefe de Estado “va a ayudar a tener a los mejores candidatos, con la defensa de la idea y con su experiencia, para saber cuáles fueron los errores y discutir para qué queremos volver a gobernar”.

Durante una entrevista radial, Ritondo explicó su postura: “Para quienes nos criamos adentro del PRO, que vimos su crecimiento gobernando la Ciudad de Buenos Aires y el país, después de haber ganado y perdido, pensar que alguien dentro de la interna lo enfrente es muy difícil”, aclaró.

De todos modos, ratificó que va a ser “precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires” y anticipó que va a ir en la boleta de (María Eugenia) Vidal, si es que ella se presenta para Presidenta, aunque señaló que “va a pasar un tiempo para (que estén) las opciones”.

Vidal quiere ir por la Rosada

Precisamente ayer la exgobernadora bonaerense confirmó que este año quiere ser precandita presidencial en la interna de la coalición opositora.

“Siento que mi ciclo en la ciudad de Buenos Aires se agotó, que cumplí con Mauricio Macri. Hoy puedo darle mucho más al proceso de transformación a nivel nacional. También cumplí un ciclo en la provincia de Buenos Aires, y hay nuevos líderes que están surgiendo en ambos distritos y que han crecidomucho. Y a mí me gustaría, y lo he dicho públicamente, ser presidenta”, enfatizó Vidal en declaraciones al portal Infobae.