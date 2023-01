“Ganar la Copa Sudamericana sería para mí el broche de oro”

Mauro Boselli está encendido en la presente etapa de preparación. Convirtió frente a Peñarol y repitió en la víspera contra Atlético Tucumán, esta vez con un remate desde el punto del penal.

El experimentado goleador de 37 años que luego falló en la definición del partido desde los 12 pasos se subió al optimismo que transmite Abel Balbo como entrenador, y también sostiene que el 2023 será un buen año para el Pincha.

“Tenemos que estar a la altura de lo que nos reclama la gente y pelear todo. Balbo nos pide que seamos efectivos y no se casa con ningún estilo. Creo que sería ideal ganar la Copa Sudamericana. Sé que es difícil, pero en lo personal sería un broche de oro para mi carrera”, confesó el atacante que al referirse a su vida después del fútbol no la imagina a cargo de un equipo.

“La realidad es que no quiero ser entrenador”, dejó en claro.

Sus años de fútbol le otorgan fundamentos para analizar a quien fuera, en su puesto, clave para la obtención del Mundial a nuestra Selección nacional: Julián Álvarez, quien alterna en el Manchester City.

“La mayor virtud de Julián es el pique al espacio, recorrer muchos metros, y quizás en un equipo como el City, que juega solamente de mitad de cancha para adelante, Haaland es mucho más efectivo para la idea del entrenador. Por eso Julián no tiene tanto lugar”, consideró

“Creo que el estilo del City no le sirve tanto a Julián como le podría servir el del Liverpool, que juega más al contragolpe. Me parece que rendiría mucho más en un equipo como el Liverpool que juega con espacios. Julián es el 9 moderno. Ese que no es fijo, que sale para los costados y busca más el juego de diagonales hacia afuera. Hoy se está extinguiendo el 9 tradicional como yo”, finalizó.