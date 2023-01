La atleta olímpica Lolo Jones denunció el acoso que sufrió en el último año de tres hombres

La atleta olímpica Lori Jones, también conocida como “Lolo” Jones, pasa por momentos difíciles en su vida personal. Luego de contar la depresión que sufre, relató el acoso que sufrió durante el último año por parte de tres hombres diferentes.

Fue a través de una publicación en Instagram que Lolo Jones decidió romper el silencio, cansada de ser acechada en su trabajo y hasta en su casa, cuando uno de ellos llegó para ingresar. Sus seguidores le manifestaron su apoyo inmediato.

“En el último año he tenido tres acosadores masculinos diferentes. Tres veces donde los muchachos cruzaron la línea, han puesto en peligro mi seguridad y la de mis amigos y alteraron mi vida. Uno de ellos irrumpió en el centro de entrenamiento olímpico y se quedó a pasar la noche con la esperanza de encontrarme”, comenzó el doloroso relato.

“Otro chico siguió acosando a mis amigos en un intento de comunicarse conmigo. Y, por último, un chico acechó mi casa y le dijo a la Policía que me conocía de Instagram y que lo invité a vivir conmigo”, siguió para explicar las incómodas e inseguras situaciones que tuvo que vivir en los últimos meses.

“He terminado. Si hubo alguna confusión aquí, voy a ser jodidamente clara: no estoy interesada. Siempre. Esa no es la forma”, cerró indignada la deportista olímpica. En el posteo se puede ver fotografías de las cámaras de seguridad donde se identifican a los acosadores.

Sumado a esto, Jones tiene que enfrentar una profunda depresión de la que habló semanas atrás. La triple ganadora de la NCAA perdió a su padre hace dos años, en plena Nochebuena. Ese golpe fue duro para ella ya que el padre fue su referente.

El acecho de la prensa cuando contó que no tendría relaciones íntimas antes de casarse no ayudó. “Me molestan todo el tiempo por no querer tener sexo antes del matrimonio. Hombres me escriben por mensaje privado y me dicen que estoy vieja”, reveló en su momento.

El año pasado quiso ser parte del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos pero no lo logró. “Esta fue la última vez que salí de mi casa y la última vez que sonreí. Ha sido uno de los años más duros de mi vida. A veces no salgo de mi casa durante días porque estoy muy deprimida”, confesó.