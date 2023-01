Con descuentos que van del 20 al 50 % arrancaron las liquidaciones

Mientras el verano se hace sentir con todo el rigor de temperaturas que superan los 30 grados, distintos comercios de la Ciudad ya comenzaron a liquidar la ropa de esta temporada. Muchos optaron por sacar los precios de la vidriera y anunciar las rebajas con el característico “Sale”. Otros anuncian promociones de 3 por 2, en la que queda gratis el artículo de menor valor o rebajas de hasta el 50 por ciento con pago en efectivo.

Apelando a carteles de todos los tamaños y colores, los comerciantes exhiben sus estrategias para repuntar las ventas.

También anuncian los beneficios de las promociones bancarias y planes que, en la mayoría de los comercios, son de 3 a 6 cuotas sin interés.

Quien por estos días quiera renovar el guardarropas, darse un gusto o comprar algo que necesite se encontrará con distintas ofertas y planes de pago.

Lo que se reitera en la mayoría de los comercios es que aquel que disponga de efectivo será el que consiga precios más baratos, aunque cualquier cálculo se torna relativo en un país con índices tan altos de inflación.

La vidriera de un comercio de ropa de mujer ubicado en 48, entre 7 y 8, está colmada de carteles. En los mismos se lee: remerón 2.000 pesos; remera 1.000 pesos; blusas 2.000 pesos; tops, 1.000; short, 3.500 pesos; vestidos desde 1.500 pesos.

“Estuve esperando este momento de liquidaciones porque me voy de vacaciones en febrero y sabía que la ropa iba a bajar bastante”, contó Camila, una joven que ayer aprovechaba los descuentos para comprarse un short y un top.

A pocos metros de ese comercio, en otro local de ropa, aunque no se anuncia la liquidación de verano se advierte que por pago en efectivo se logran descuentos del 20 por ciento.

A diferencia de otros años, no son pocos los comercios que optaron por sacar los precios de las vidrieras. Aunque se lean carteles como el de “welcome to sale” en un casa de indumentaria masculina, para conocer los valores de las prendas no queda otra alternativa que entrar a esos locales. En ese lugar hay rebajas del 40 por ciento en la segunda unidad, pero el calzado no entra en la promoción.

En la sucursal de una reconocida marca de ropa de mujer las rebajas rondan el 30 por ciento. Una remera que estaba a 12.890 pesos ahora se vende a 8.743; una pollera de denim pasó de costar 15.980 a 13.980; una camisa de 17.690 ahora está 12.383 y un pantalón de lino que costaba 23.980 se bajó a 16.980. El calzado también quedó rebajado, las ojotas pasaron de costar 8.980 pesos a costar 5.980 pesos.

En otra firma de ropa local, también ubicada en el centro comercial de calle 8 y adyacencias se promociona tres por dos, pero no hay precios a la vista. Lo mismo ocurre en una reconocida marca de calzado y ropa donde se puede observar que arrancaron los descuentos por fin de temporada, pero no se ve de qué porcentaje son.

En otro local de calle 9 dedicado a la venta de ropa de fiesta se promociona “50 % off”.

A pocos metros, una marca de ropa para jóvenes y adolescentes mantiene los precios que estuvieron vigentes hasta hace unos días, pero a esos valores hay que descontarle un 40 por ciento por las rebajas. Un par de zapatillas que costaba 10.590, sale ahora poco más de 6.000.

Sobre calle 47 un comercio de ropa para hombres anuncia rebajas de hasta el 60 por ciento en productos seleccionados. Una chomba sale 7.990 pesos; una bermuda, 11.990 pesos; zapatillas 18 mil y un short, 7.990 pesos.