"Gran Hermano eran los de antes", la picante confesión de una famosa ex "hermanita" ganadora

Gran Hermano transita mas de tres meses al aire y sigue llevándose los puntos mas altos de rating en la televisión argentina. El formato envuelve a los espectadores de tal manera que hasta los ex "hermanitos" están pendientes.

Y es el caso de la ex ganadora del reality, Marianela Mirra, quien dio una opinión sobre lo que ocurre actualmente en la casa y además, criticó al público que vota.

"Gran Hermano eran los de antes. Todos lindos, carismáticos e inteligentes. Proponíamos temas que abarcaban familias enteras. Pasó el tiempo y esto es el reflejo de la sociedad de hoy. Para bien y para mal", comenzó diciendo en una historia que compartió en su Instagram.

En esta misma línea, remarcó: "No es comparable porque pasaron 15 años, pero quiero decirle a mis compañeros que los amo y los perdono. Yo desde que vi a Holder (Tomás), un taxista (Juan), una Martina, dije…'upa ¿qué tipo de casting es?’ y dudé en seguir viéndolo".

A su vez, quienes también recibieron críticas por parte de la ex jugadora, fue el público, que durante toda la semana vota al participante que quiere que deje la casa los domingos: "Es un Gran Hermano limitado. Por eso vemos una final de mujeres ‘que no hicieron nada’, una Juli (por Julieta) por linda, Romi (por Romina) y Pestañela (Por Daniela), el público es de doce años, no se hable más”.

Siguiendo con el tema y con su pensamiento, no dejó nada librado al azar: "La única forma de entender lo que sucede en GH es que tienen un público muy joven. Tan joven que ni a los boliches van, por eso no tienen ni trabajo. Dejen de lado las ofensas. Me preguntan 24/7 que opine. Nada les viene bien”, comentó indignada.

Marianela ganó el reality allá por el año 2007, con más de 1.500.000 votos, en un mano a mano con Juan Expósito.