Vuelco en 65 y 28: un auto terminó entre otros dos vehículos estacionados y el conductor salió ileso

En la madrugada de hoy, un auto marca Fiat, modelo Siena, terminó impactando sobre dos vehículos que se encontraban estacionados en la calle 65 y 28 y producto de ello, volcó en plena calle.

Uno de ellos era marca Chrysler, modelo Cruiser y el otro, un Honda FIT. Ambos se encontraban con algunas secuelas del accidente, sobre todo en la parte trasera.

A su vez, se hizo presente una ambulancia del SAME y la Policía para asistir a la víctima, que no tuvo que ser trasladado a ningún hospital, debido a que no tenía lesiones de gravedad.