Fin de la ilusión: la carne recupera el terreno ante la inflación

Lo anticipó EL DIA la semana pasada y lo venían advirtiendo los carniceros: “la carne está barata, va a aumentar” . Como una profecía que no tardó en cumplirse, desde el viernes hasta ayer, la media res llegó a las carnicerías locales un 24 por ciento más cara. “Los que venden a tranquera -de manera directa-, ya no quieren hacerlo porque después de las lluvias tienen agua y no necesitan sacar las vacas de los campos”, le dijo a EL DIA un reconocido carnicero de la Ciudad.

Preocupado por el envión que tuvo la carne, Juan Carlos Marchán calificó lo que está pasando como “un panorama de locos”. Para graficar sus dichos indicó que el kilo que al costo arrancó el mes en unos 580 pesos, se fue a 620 pesos y ahora ronda los 740 pesos.

“Se sabía que iba a ir aumentando, pero un 24 por ciento desde el viernes pasado es muchísimo”, dijo el comerciante.

Marchán aseguró que lo que pasó en los últimos 3 días no lo esperaba nadie.

“Volvieron a cambiar los precios. El lunes la carne vacuna subió un 19 por ciento y ya estamos en un 24 por ciento de aumento con referencia al viernes. Es una locura y no se detiene, hoy - por ayer - subió 30 pesos más por kilo con el agravante de que no se consigue carne”, contó y agregó que uno de los frigoríficos que lo abastece dejó de comprar hasta que no se calme el panorama.

Según su opinión, la lluvia del último fin de semana hizo que los chacareros retuvieran la hacienda y eso recalentó el juego de oferta y demanda.

“Con todo el dolor de mi alma uno tiene que ver cómo se maneja para poder reponer y que no se haga imposible por los precios. Lo que pasó en los últimos 3 días no lo esperaba nadie, es una locura”, concluyó el comerciante.

En una carnicería cercana a la Plaza Malvinas se reconoció que la semana arrancó con un fuerte aumento para la carne vacuna, “y esto va a seguir”, se indicó con tono de preocupación.

En ese comercio el kilo de peceto estaba hasta el viernes pasado a 1.750 pesos el kilo y ayer pasó a costar 1.850 pesos.

Con gran incertidumbre, el carnicero reconoció que los precios se ponen “un poco a ojo” por temor a perder. Allí se especuló con que el valor del kilo de carne no va a tardar en estar cercana a los 2 mil pesos.

También desaparecieron de las pizarras que había en la vereda hasta las ofertas que se hacían por pago en efectivo.

Sobre el mismo tema, el CEO de un frigorífico de la zona, señaló que está bajo el precio internacional de la carne vacuna, tanto en el mercado de la Unión Europea como en el mercado de volumen de China.

En esa línea opinó que el 2023 arrancó con valores que establecieron un piso y anticipó que la situación mejoraría cuando la Unión Europea definiera los valores de la energía. Algo similar ocurriría tras el año nuevo chino y el fin de las restricciones.

Si la sequía provocó que hubiera mayor oferta de animales y se anticipara la venta por falta de alimento en los campos, las lluvias les dieron a los ganaderos un margen para especular con el aumento de los precios.

En cuanto a los precios, el empresario sostuvo que el del ganado estaba muy atrasado hasta la primera quincena de enero, alrededor del 30 por ciento con respecto a la inflación.

Los carniceros platenses consultados por EL DIA destacaron que fue curioso que la carne no aumentara para las fiestas.

Sin embargo, este mes el precio de la hacienda de consumo en el Mercado de Cañuelas comenzó a moverse tras cuatro meses de caída. El primer aumento fue de un 5 por ciento con respecto a diciembre. Pero como se informó anteriormente, desde el último viernes subió un 24 por ciento.

Los ganaderos habían destacado que entre agosto y diciembre pasados tuvieron una pérdida de valor real del 22 por ciento.

Aumentazo

Este aumento llegó como un balde de agua fría para carniceros y consumidores porque, por una cuestión estacional, enero no suele ser un momento de ajuste significativo en los precios.

Se cree que este es un mes de bajo consumo en los grandes centros urbanos debido a la pausa que imponen las vacaciones. Además se cree que las altas temperaturas orientan a los consumidores a comer otro tipo de platos y que se reduce la ingesta de carne.

Los carniceros platenses opinaron que los ajustes de precios de la carne siempre se dieron entre febrero y marzo, en coincidencia con el inicio de clases y la vuelta a la rutina familiar.