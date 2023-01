Habló Riquelme: mensajes con Messi, la política en Boca y el tema Rossi

En el día de hoy, por la tarde, el Vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme dialogó con el programa F90 de ESPN, en donde tras una extensa charla, habló de todo, sin dejar nada en el tintero.

El ex diez del club de la ribera, no es ajeno a la selección, donde tuvo su paso y supo dejar su impronta. Compartió equipo con Messi en su único mundial disputado, en Alemania 2006, donde la selección quedo afuera en cuartos de final con el anfitrión por penales. Al hablar de la consagración del seleccionado nacional en el ultimo mundial de Qatar 2022, dijo: "Fue hermoso verlos a todos los argentinos festejar. Al que le gusta el fútbol, es algo hermoso que Messi levante la copa. muy pocas veces pasó que todo el mundo estaba de acuerdo en que merecía ganarla. Siento mucha felicidad de que lo haya conseguido".

Además reveló que mantuvo conversaciones con Lio durante el mundial, mas precisamente en un momento duro, como lo fue el debut con derrota con Arabia Saudita. Al respecto de esto, señaló: "Le escribí solamente cuando perdimos el primer partido (ante Arabia Saudita) y cuando terminó ganando la final (contra Francia). No solamente porque ahora haya ganado, sino porque años para atrás me decían que Argentina era favorita y respondí siempre lo mismo, ‘Mientras Messi juega, Argentina siempre es favorita’. Al final lo cumplió. Él juega como los viejos de antes, le gusta competir, jugar a la pelota. No le duele nunca nada. Le duele para entrenar, pero para jugar a la pelota no le duele nunca nada".

En sintonía del análisis mundialista, el ex jugador del Barcelona, fue consultado acerca del enfrentamiento con los holandeses, teniendo en cuenta que el director técnico del conjunto naranja en aquel entonces fue Louis Van Gaal, el mismo que lo desaprovechó y menospreció cuando jugaba en el club culé y por otro lado, la previa de dicho partido estuvo plagada de chicanas y luego en el partido mismo, en el gol de Messi, este se lo dedica al técnico de Países Bajos haciendo nada mas ni nada menos que el topo Gigio. Riquelme no fue dubitativo y expuso: "Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol, vos al mejor no lo podes hacer enojar. Es preferible besarlo y abrazarlo. La declaración de Van Gaal para la Argentina fue muy buena, Messi enojado es imposible. Cuando Messi se enoja no se hace expulsar, Messi no se enoja así, no pega una patada, se enoja jugando a la pelota. Es lo peor que te puede pasar (como rival)".

Ya, direccionando la entrevista para otro tema, al ser consultado sobre el balance general de la gestión, se mostró conforme, producto de los logros cosechados. "En los 3 años que llevamos, el equipo está compitiendo bien. Tenemos jugadores que les gusta competir y que hacen que los partidos importantes siempre demuestran su categoría. El torneo pasado no hemos sido muy regulares. Después del partido con Patronato el equipo tuvo un golpe fuerte, sintieron un poco de vergüenza, empezaron a competir y se encontraron con el torneo nuevamente. Al final termina siendo un año bueno".

Por este motivo, aseguró que no fue necesario realizar numerosas incorporaciones, ya que la plantilla del 2022, tiene una buena base para disputar los objetivos deportivos trazados para este año. A propósito de ello, Riquelme dijo: "Escuchamos en la TV que tenemos que traer 14 refuerzos, pero estamos tranquilos, si cada 3 meses ganamos. Sabemos que tenemos que jugar mejor, claro que sí pero no estamos para prometer nada".

Con respecto a la Supercopa Internacional, en la que fueron derrotados por Racing por 2 a 1, sostuvo que el nivel del partido fue bajo, pero adjudicó eso a la falta de ritmo para ambos equipos por el largo parate que comenzó antes del Mundial de Qatar. Además, evitó sumarse a la polémica por el penal que definió el partido: "Si el arbitro cobró penal, cobró penal. Ya está, no pasa nada. Él se puede equivocar, nosotros también y lo único que tenemos que pensar nosotros es en hacer un gran partido el día domingo. Es fácil culpar a alguien, pero hay que saber que claramente no hicimos un buen partido".

También habló de un tema caliente para el mundo Boca, como lo es la salida de su arquero titular y figura; Agustín Rossi al Al Nassr (donde juegan Cristiano Ronaldo y el Pity Martinez), quien rechazó todos los intentos del club azul y amarillo por retenerlo. Román dijo al respecto: "Los muchachos del Consejo han intentado durante un año mas o menos renovarle. Han tenido varias reuniones, no se pudieron poner de acuerdo".