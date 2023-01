Alerta por un rebrote de engaños virtuales y los clásicos falsos operarios

Mails que invitan a clickear en un link; llamados telefónicos de supuestas firmas de tarjetas de crédito que solicitan claves del usuario; el pedido desesperado de un contacto del WhatsApp que requiere de determinada suma de dinero. Resurgieron con furor, según señalan los especialistas, las estafas virtuales, después de un período en que habían disminuido tras el auge que cobraron en los meses más duros de la pandemia. “La semana que viene intervengo en nueve mediaciones con bancos”, señaló como un número que da cuenta del crecimiento de ciberdelitos un abogado que defiende usuarios damnificados.

A esa clase de timos, para los cuales se aprovechan las herramientas tecnológicas de la posmodernidad, se le suma en la Región el accionar de falsos operarios de empresas de servicios, una modalidad de estafa que no por “tradicional” se ha abandonado.

“Lo más visto son las estafas bancarias virtuales, en dos modalidades: el vaciamiento de cuentas y la solicitud de créditos en nombre del usuario, operación que es aprobada de inmediato. Así, le crean una deuda enorme a la persona engañada”, detalló Raúl Martínez Fazzalari, letrado dedicado a defender a los damnificados cuando, por caso, un banco les rechaza el reclamo tras haber caído en la trampa de delincuentes que operan a través de internet o del teléfono.

SALARIO, JUBILACIÓN, AHORROS

Estos engaños, que terminan robando el salario, la jubilación o los ahorros de una persona bancarizada, se multiplicaron exponencialmente durante 2020, cuando se cursaba la cuarentena, no había atención presencial en los bancos y se intensificaron las operaciones desde casa. Durante todo 2021 y hasta mediados de 2022 los casos se redujeron, y hacia fines del año pasado empezaron a crecer al nivel actual, que son “cantidad”, según Martínez Fazzalari.

La mayoría de las denuncias son por llamadas telefónicas de supuestos bancos, empresas de tarjetas de crédito, prestadoras de diferentes servicios y hasta organismos del Estado, y el “modus operandi” es similar en casi todos los casos. Según señalan las personas perjudicadas por ese tipo de maniobras, se le comunica al usuario sobre algún beneficio o la necesidad de un cambio en el sistema, le piden contraseñas y/o número de DNI y una vez obtenida esa información acceden al “homebanking” del titular de la cuenta o hasta lo hacen ir a un cajero automático donde se realiza la transferencia de dinero.

¿Cómo se pueden prevenir? Esa es la pregunta. “De ningún modo hay que informar claves ni ningún dato personal. Los bancos, públicos o privados, las empresas, ni las reparticiones de Estado van a pedir nunca datos personales. Las claves son secretas, no hay que confiárselas a nadie”, respondió el abogado que resaltó, a la vez, el hecho de que la mayoría de las estafas se producen porque el usuario revela contraseñas y que bajo ese argumento muchos bancos se niegan al posterior resarcimiento.

Dentro de los fraudes informáticos cobró relevancia en el último tiempo la conexión al WhatsApp. En esos casos la modalidad ya es de hackeo, pues alguien experto para introducirse en el sistema se hace pasar por un contacto conocido y realiza el engaño pidiendo, por ejemplo, una transferencia. También puede suceder el delito con el robo de celulares y el acceso a las claves de las distintas aplicaciones bancarias.

ALERTAS

Empresas y organismo salen con comunicados que buscan evitar las estafas. El Instituto de Previsión Social de la Provincia -IPS- recordó a sus beneficiarios que “no se efectúan llamados telefónicos, ni se solicitan datos bancarios confidenciales, como las claves de homebanking u otro tipo de información personal”. Asimismo, pidió desestimar toda llamada, publicación en redes sociales y correos electrónicos que remitan a formularios sospechosos y no verificables por fuera de la página oficial ips.gba.gob.ar.

Se subrayó que los canales de comunicación virtual oficiales del Instituto cuentan con tilde azul de certificación.

Los bancos suelen reiterar a sus clientes que “nunca” se solicitan claves, por lo que piden no suministrar, de ninguna manera, datos personales.

Con la irrupción del coronavirus y las medidas sanitarias que se adoptaron a propósito de la pandemia se aprovechó ese hecho para el engaño a numerosas personas. Sucedió cuando comenzaron a aplicarse las vacunas anticovid y sigue ocurriendo ahora. La modalidad delictiva consiste en hacerse pasar por el Ministerio de Salud y “avisar” que se dispone de un turno para las dosis correspondientes.

LAS MODALIDADES CLÁSICAS

Además de estas sofisticadas maniobras, no paran de actuar los ladrones que engañan a sus víctimas disfrazándose de operarios de empresas de servicios y logrando así ingresar a los domicilios. Pasó hace apenas unos días en una vivienda de Villa Elvira. En ese caso se hicieron pasar por operarios de Edelap. La empresa que suministra la luz en la Región emitió un comunicado para poner en alerta a los usuarios en general. “Recordamos a la comunidad -indicó la prestataria- que el personal no puede ni debe ingresar al domicilio particular bajo ningún pretexto”.

En esa misma línea suele alertar Aguas Bonaerenses. “Ningún operario de ABSA solicita en forma voluntaria la realización de tareas, ni el ingreso a los domicilios. Aquellas tareas que demandan trabajos de reparación o recambio de materiales que hacen al servicio domiciliario, tanto en el exterior o en el interior de los inmuebles siempre son a pedido del usuario, mediante el reclamo formal por algún inconveniente, por el cual el usuario obtiene un número”.