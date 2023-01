Repercute en La Plata la interna en el gobierno nacional 

La interna en el gobierno nacional que evidenció diferencias entre kirchneristas y albertistas, desatada tras el encono de Eduardo "Wado" de Pedro con el presidente Alberto Fernández, por no haber sido invitado al encuentro protocolar que el mandatario mantuvo con su par de Brasil, Inacio "Lula" Da Silva, en el marco de la visita al país para participar de la cumbre de la Celac, tuvo fuertes repercusiones en La Plata.

Cabe señalar que ayer la ministra de Desarrollo Social a nivel nacional, Victoria Tolosa Paz, quien es oriunda de la Ciudad, criticó a Wado de Pedro por su reacción contra el Presidente. "O estás dentro o estás afuera", le dijo.

"No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido", agregó.

También señaló que "es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno",

En tanto, hoy la titular del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, identificada con Cristina Kirchner, salió a responderle a Tolosa Paz a través de las redes sociales.

"Atacar a Wado de Pedro pensando en la campaña electoral propia es lo más antiperonista que hay", tuiteó Saintout.

Y agregó: "Victoria Tolosa Paz, primero la patria, después el movimiento y por último las personas, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste".

De esta forma, la interna encontró réplicas en La Plata entre figuras de peso del peronismo de La Plata.