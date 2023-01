Chirola: “Jugar bien al fútbol requiere de atacar y defender”

Está contento Chirola Romero. Ansioso, como a los 18 cuando iba a debutar en primera. Ahora, con 44 años, sabe que las responsabilidades son otras. Y tiene muy claro que no es la situación ideal, pero le pone el cuerpo a este Lobo sin refuerzos y con muchos pibes. Sus pibes.

El debut, nada menos que ante Vélez en el Amalfitani, está a la vuelta de la esquina. “Llegamos muy bien”, dijo. Chirola transmite confianza. Hay fe y un análisis de lo que pueden dar un montón de chicos a los que conoce muy bien, más allá de que le hubiese gustado tener más tiempo de trabajo y un par de partidos amistosos más. Jugó dos (ante Instituto y Montevideo City Torque) y ambos fueron 0 a 0.

“Tengo mucha confianza, mucha seguridad, estoy muy convencido de este grupo. Todos quieren estar, quedarse a pelear en este momento en el cual el club está pasando un mal momento. Me gusta que los jugadores tengan esas ganas, es muy importante para mí. Y también lo percibo de la gente, siento una energía muy buena. Creo que todos están entendiendo el momento que se está viviendo. Todos juntos lo vamos a sacar adelante”, señaló el DT albiazul, que tras tres ciclos como jugador y dos años al frente de la reserva, debutará también como DT de primera división.

Al mismo tiempo, Romero puso de manifiesto el mensaje que le bajó a sus jugadores. “El hincha se va a encontrar con un equipo intenso, que va a proponer y va a querer ir a ganar a la cancha de Vélez. Los jugadores saben que siempre tienen que dejar todo por la camiseta, lo hablamos mucho durante la pretemporada. Estamos preparados para hacer un buen partido”, señaló el entrenador berissense.

“A los chicos los conozco a todos, saben lo que pido y lo que quiero de ellos”, manifestó Romero, quien a la hora del análisis tiene muy claro el presente al que se van a enfrentar muchos chicos que harán sus primeras armas en el fútbol grande. “Creo que todos pasamos por este tipo de momentos”, expresó Chirola. “Hoy la realidad es ésta, sabemos que la mayoría del grupo son chicos, pero tenemos mucha confianza en ellos y tenemos el respaldo de la gente, que entiende el momento. Tengo plena confianza de que van a sacar adelante este momento. Este paso en algún momento lo tenían que dar. Ahora es el momento de salir a la cancha y estamos muy confiados y satisfechos por el trabajo. Tenemos mucha confianza en ellos, en que las cosas van a salir bien. Y si salen mal en algunos casos, todos cometimos errores y de los errores se aprende. Esperemos que salga bien y que en este curso acelerado que van a tener que hacer si hay errores o defectos que sean los menos posibles. Están preparados, por supuesto.”

“Me gusta más el toque, jugar, asociarse, llegar por afuera, hacer paredes, presionar, pero lo otro también hay que hacerlo”, es el credo futbolístico de Chirola. “Me adapto al partido, a lo que pide el equipo, a los momentos de los jugadores. No es que me caso con un sistema” agregó. Y contó como fue su paso de dos años por la reserva. “Fui cambiando la forma de jugar en función de los jugadores, de los partidos, de los momentos. Hay que entender que jugar bien al fútbol requiere de atacar y de defender. No me pongo colorado si hay que cerrarse, tirarla afuera o si en algún momento del partido se requiere de otra cosa”- ¿Cuáles son esas cosas? “En 90 minutos pueden pasar un montón de cosas, a veces tenés que cerrarte, cuidarte, ser sólido y eso también es jugar bien.”

Son pocos lo de experiencia, por eso Romero, su ayudante Nicolás Cabrera y los futbolistas con más partidos sobre el lomo tratan de orientar a los jóvenes. “Tanto el cuerpo técnico como los más grandes hablaron con ellos”, recalcó el DT, quien además dijo que la capitanía “está entre Leo Morales y Melluso. La cinta sale de ellos dos”.

Sebastián Romero no mira más allá del partido del lunes y sabe que Vélez será un rival durísimo. “Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo difícil, que juega bien. Vélez también propone, es intenso, de presionar mucho. Con cualquier equipo en el fútbol argentino vas a tener un rival difícil y hay que trabajar mucho para poder ganar”. El lunes comenzará el largo camino de este Lobo 2023.