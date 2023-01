Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, apuntó contra su par de la cartera de Interior y se sumó al fuego cruzado entre kirchneristas y albertistas. Lo hizo sin pelos en la lengua, al marcar que el Presidente no tiene por qué darle explicaciones a dicho funcionario sobre las decisiones que toma.

Aníbal dijo que no tiene ningún problema personal con De Pedro, pero remarcó que le pareció “un horror” su accionar, al cual calificó de “chiquilinada”.

“¿Desde cuándo el Presidente le tiene que dar explicaciones?”, preguntó. Y agregó: “Me molesta que aparezca a ponerle los puntos al Presidente. ¿No está de acuerdo? Muchas gracias, mi amigo. Aunque él debería darle las gracias al Presidente”.

“Un ministro no puede criticar públicamente a un Presidente y pretender ser resarcido. No es así”, dijo Fernández en declaraciones a AM750. E insistió: “A un presidente peronista se lo acompaña. Todos los que se la pasan rompiendo las pelotas cada vez que pueden e inoculando bronca lo único que hacen es molestar”.

Aníbal expresó que lo que diga el ministro del Interior “tiene valor político cero”.

“Si quiere competir, compite. Se pone en la vereda de enfrente. Lo que hay que aclarar es que de una vez por todas hay que dejarse de embromar, los presidentes peronistas son elegidos por la voluntad popular, nunca ha sido de otra manera. Y cuando el presidente peronista ejerce, del otro, si no gusta, hay que cerrar el pico y ponerse a laburar”, tiró. Y agregó: “Si no le gusta tiene que dejar el cargo, correrse y dejar que lo ocupe otro compañero, no hay mucho más para hacer que esto”.

“Si no está satisfecho tiene todo el derecho del mundo de salir, cruzar de vereda y tirar piedras del otro lado como lo hace la oposición en este momento de forma salvaje”, aseguró.

Cuando se le preguntó si el ministro actúa de manera similar a la oposición, Aníbal dijo que “pareciera ser que sí, porque la oposición tira piedras todo el día”.

“Me molesta que quiera ponerle los puntos al Presidente. Si no está satisfecho, bueno gracias por todo, debería agradecerle al Presidente el lugar que le dio, y en todo caso correrse. Ya nos vamos a volver encontrar en otro momento y tal vez hasta para poder trabajar juntos”.

También se refirió a los funcionarios que salieron a apoyar a De Pedro en esta disputa. “Vi muchos amigos que quiero, queriéndolo defender (a De Pedro) y la verdad es que el Presidente es uno solo, representa los intereses del peronismo, es un cuadro, y nadie tiene derecho, mucho menos el ministro del Interior, a ponerle los puntos al Presidente”, advirtió.

A diferencia de lo que muchos entienden, Fernández dijo que, a su entender, la Vicepresidenta, a quien responde De Pedro, no está detrás de este culebrón. “Estoy casi convencido que no está detrás de lo que hizo”.