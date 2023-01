“El Gato con Botas: El último deseo”; el regreso del felino de espada y lengua filosa

Once años después de sus participaciones en “Shrek”, Antonio Banderas vuelve desde mañana a ponerse en la piel, o mejor dicho, en el maullido, de “El Gato con Botas”. El personaje que apareció por primera vez en “Shrek 2” y encantó a la audiencia regresa a la pantalla grande en un momento donde, claro, los muchos son furor gracias a las redes sociales.

Banderas encarnó al gato parlanchín por primera vez en 2004 y continuó interpretando al gato durante dos secuelas más de “Shrek”, ya que su felino con acento andaluz y gorro de espadachín, al estilo “Los tres mosqueteros”, arrasó entre el público, al punto de que acabó por ser el protagonista de su propia película en 2011.

Y mañana llega a los cines la segunda película individual del felino, “El Gato con Botas: El último deseo”, a la que Banderas le pone voz tanto en la versión estadounidense como en la latinoamericana. Con voces en la versión en inglés de actrices como Salma Hayek, Olivia Colman, Florence Pugh y Wagner Moura, el doblaje al español tuvo entre sus doblajistas a Banderas, Veronica López Treviño, Harvey Guillén, Patricia Echegoyen, Julieta Nair Calvo, Axel Kuschevatzky y Mariano Chiesa.

La película sigue al audaz Gato con Botas, que descubre que su pasión por el peligro le pasó factura y solo le queda una de sus nueve vidas, por lo que se embarca en un viaje épico por el Bosque Negro para restaurar sus vidas perdidas.

Un sinfín de malvadas criaturas acecharán al felino en su camino a la eternidad tras replantearse seriamente si había perdido su esencia y humillarse pidiendo ayuda a su antigua compañera y némesis, la cautivadora Kitty Softpaws.

En esta entrega, el gato “tiene que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque ya es como los seres humanos”, así que, explica Banderas, decide retirarse. “Antes podía ser un héroe, pero ahora ya no”.

“Este gato ha vivido por encima de sus posibilidades, porque tiene un don que los seres humanos no tienen y es que, en el caso de América, tiene nueve vidas, no siete, como pasa en España, y de pronto se da cuenta de que le queda una”, apunta el actor.

“Entierra sus botas, su espada y se dedica simplemente a surfear la vida de cualquier manera; se deja crecer la barba y entra en una especie de depresión hasta que se entera de que hay una manera de recuperar sus vidas: pero lo que pasa es que lo que le depara el futuro no es lo que él pide, sino algo mejor”.

El artista español, nacido en 1960, también ha pedido un deseo a 2023, aunque no está seguro de que el futuro le haga caso. “Me gustaría que todos abandonáramos un poco el ‘yo’ y nos centráramos un poquito más en el ‘nosotros’”, manifiesta.

“No nos escuchamos, estamos encerrados cada uno en nuestra parcela y nos hemos puesto una coraza alrededor, y yo tengo razón y tú no la tienes, y ya está. Y así nos va...”, se lamenta el actor, sin forzar la voz, casi en un susurro, protegiéndose la garganta para las tres horas de actuación que le esperan en Madrid, donde interpreta por unos días su éxito de teatro musical Company.

Al respecto, los tópicos de la película “son muy candentes y tienen que ver con lo que nos atraviesa como sociedad: el ser solidarios, volver a la fuente y buscar las cosas simples que uno se pierde”, apuntó Echegoyen, acompañada por Nair Calvo.

“Hay algo muy lindo sobre el lugar de los chicos en cuanto a enfrentar los miedos y hacerles frente, que me parece muy interesante. Porque eso es un poco lo que le pasa al Gato y a todos a lo largo de la película. Decirle ‘chau’ a los miedos y amarse de valor y coraje, y la empatía de estar con el otro, de volver a la base”, valoró, por su parte, Nair Calvo sobre la historia.

“Me gustó mucho el mensaje y toda la historia”, sigue Echegoyen. “El personaje de Banderas como Gato con botas es súper seductor, atractivo y divertido. Encierra todo lo que tiene que tener un protagonista. Además, me gustó el recorrido que va haciendo el personaje y cómo va cambiando. Y que toca temas tan actuales como la familia ensamblada, el tema de los vínculos, de parar un poco la pelota y empezar a conectarse con lo que uno tiene, darle valor a las cosas que de verdad tienen importancia. Tiene una bajada de línea que agradezco como madre porque es lo que quiero que vean los chicos. Es muy importante lo que le metés en la cabeza a los chicos. Y que toque esos temas, me pareció genial”.

“Me sorprendió mucho que realmente es para toda la familia”, agrega Nair Calvo. “Fui con la idea de una película que va a ser muy buena pero me sorprendió el nivel del mensaje y, sobre todo, que como adulto la pasás bien igual; no es una película para chicos, es para toda la familia. Los adultos la pasan igual de bien que los chicos: se divierten, se emocionan. Hay algo muy lindo que dijo Patricia sobre el desarrollo de los personajes: no solamente el Gato muestra una faceta que no le conocíamos, sino que el resto de los personajes hace lo mismo. Todos tienen una evolución que me parece muy linda como mensaje”.

EL DOBLAJE

Nair Calvo y Echegoyen participaron del “doblaje del doblaje”: porque, explica Banderas, “la voz, en inglés, era lo primero que se grababa del proceso”. De hecho, se grababa antes de terminar la animación, “y el dibujo se hacía alrededor de eso; teníamos una cámara frontal y dos cámaras laterales y a mí me daban una espada de plástico pequeñita para que jugara con ella, mientras hacía las voces, y un sombrero”, explica.

“Todo ese material se le daba a los dibujantes, y ellos veían mi forma de maniobrar, mis expresiones, cómo cantaba las canciones, cómo hacía las cosas, y luego lo dibujaban. La verdad es que es muy freaky, porque de pronto lo ves y dices, ‘Eso que ha hecho es mío’”, se ríe el actor.

De hecho, por eso, después de 20 años con él, Banderas cree que el Gato con Botas puede tener “toques” suyos. Aunque “probablemente hay más cosillas que haya adoptado yo de él”, admite.

Para Echegoyen, en cambio, “todo fue a ciegas. Ese fue el mayor desafío que tuvimos. Había visto la película anterior y de dónde se desprende el Gato, así que conocía el lenguaje y el código. Pero me costó al principio, fue muy difícil de verdad. Y de golpe me conecté con la diversión y con la verdad y fue una cosa muy mágica lo que sucedió. Me encantó que me permitieron poner una impronta propia con algunas palabras y términos míos”.

“En ese sentido”, cierra Nair Calvo, “también entendía el lenguaje y sabía quién era el Gato con Botas y todo su mundo y me interesaba mucho, me interpelaba estar formando parte de esta película. Pero traté de hacer mi versión de Ricitos de oro, ponerle algo mío, que me parece que era lo más interesante. Y, sobre todo, esto de que nos permitieran hablar de ‘vos’ en lugar de ‘tú’. Entonces, la familia de los osos y Ricitos tienen su manera especial de hablar y eso los chicos lo van a notar; es muy lindo”.