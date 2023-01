Gran parte de La Plata, Berisso y Ensenada sin agua: a qué se debe y cuando se solucionará

Desde este mediodía desde distintos puntos del casco urbano platense, algunos barrios y también desde Ensenada y Berisso, llovieron los reclamos por las canillas secas.

Oficialmente, se informó esta tarde desde Aguas Bonaerenses que "se realizan tareas de mantenimiento en la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, ubicada en Punta Lara. Estas intervenciones provocan una disminución en los caudales de agua enviados a La Plata, Berisso y Ensenada, pudiendo generar baja presión en las tres ciudades".

En cuanto a la restitución del servicio, se indicó: "Hasta tanto finalicen las tareas, se solicita reservar el agua para usos vinculados a hidratación y quehaceres domésticos esenciales. Y al mismo tiempo, evitar usos no prioritarios del agua de red, como llenado de piletas, lavado de auto y riego, entre otros".

"En la zona de 7 y 64 hace ya dos horas y media hay corte total de agua. Absa responde automáticamente que es por trabajos en Planta Punta Lara y cuando me atienden dicen en Planta San Martín. Hasta las suponen no 19 horas no se normalizará, me responden. O sea no hay solución cuando suben las temperaturas. No hay agua", dijo una vecina de Plaza España.